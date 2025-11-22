【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】悪意はなくとも義母の言葉に傷つくんです…＜第3話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第3話 デリカシーがない
【編集部コメント】
もしかしたらお義母さんは、かつてテレビで流行った毒舌芸能人みたいなノリでいるだけなのかもしれません。「遠慮なくざっくばらんに言い合えるなんて、心を許しているからよ〜！ 嫁姑の垣根を越えられるなんて、仲がいい証拠じゃない！」と言っているそうです。とはいえ捉え方は人それぞれ、ユウカさんはその感覚ではありません。人をディスるような言葉は、たとえ軽いもので悪意がなかったとしても、傷つく人はいるんです。気づいてください、お義母さん！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
