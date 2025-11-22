PGAツアーが2027年から大きく変わる？ 2月開幕のシグネチャーイベントは無くなる可能性も…
PGAツアーのフェデックスフォールシリーズもいよいよ今週で終了。シード権争いが激しさを増す中、ベテランのハリス・イングリッシュ（米国）が「PGAツアーは2027年に大きく変わる。シード権がさらに減り、出場選手も少なくなる」と語り、注目を集めている。
〈連続写真〉金谷拓実は“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！
ツアー通算5勝のイングリッシュは、2025年シーズンをフェデックスカップポイント13位で終了。しかし、今週の最終戦「RSMクラシック」にも出場している。イングリッシュによれば、「PGAツアーの開幕はずっと遅くなる。『スーパーボール』の終了後だ」。つまりシーズン開幕が2月以降になるとの見立てだ。理由の一つは米国で絶大な人気を誇るアメリカンフットボール、NFLの存在で、「どんなにがんばったって『NFL』には勝てない」という。その背景には、2027年1月に就任する新コミッショナー、ブライアン・ロラップ氏の存在がある。現在はCEOとして活動しており、ジェイ・モナハン現コミッショナーとの移行期間中だ。ロラップ氏は20年以上にわたりNFLのデジタルメディア部門で実績を積んできた。さらにイングリッシュは、高額賞金で上位選手のみが出場できる「シグネチャーイベント」についても、来季を最後になくなる可能性を示唆する。「たぶん2027年にすべての試合が平等になる。8つのシグネチャーイベントはなくなり、すべてレギュラー大会になる」という。「大会数は20〜22試合でみな同じ。少なくなるとトップ選手もみな出場する。欠場すれば抜かれてしまうから」だと説明した。シグネチャーイベントが始まったのは2023年から。2022年に始まったLIVゴルフへの対抗が大きな目的だった。2024年からシーズン開幕がカレンダーイヤーの1月に戻されたばかりで、本当に実現するかは不透明だが、少なくとも「話し合われている」ことは事実。新コミッショナーの就任により、PGAツアーが大きく姿を変える可能性は十分ありそうだ。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 2日目の成績
米国女子ツアー 最終戦 初日のスコア
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？
テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？
〈連続写真〉金谷拓実は“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！
ツアー通算5勝のイングリッシュは、2025年シーズンをフェデックスカップポイント13位で終了。しかし、今週の最終戦「RSMクラシック」にも出場している。イングリッシュによれば、「PGAツアーの開幕はずっと遅くなる。『スーパーボール』の終了後だ」。つまりシーズン開幕が2月以降になるとの見立てだ。理由の一つは米国で絶大な人気を誇るアメリカンフットボール、NFLの存在で、「どんなにがんばったって『NFL』には勝てない」という。その背景には、2027年1月に就任する新コミッショナー、ブライアン・ロラップ氏の存在がある。現在はCEOとして活動しており、ジェイ・モナハン現コミッショナーとの移行期間中だ。ロラップ氏は20年以上にわたりNFLのデジタルメディア部門で実績を積んできた。さらにイングリッシュは、高額賞金で上位選手のみが出場できる「シグネチャーイベント」についても、来季を最後になくなる可能性を示唆する。「たぶん2027年にすべての試合が平等になる。8つのシグネチャーイベントはなくなり、すべてレギュラー大会になる」という。「大会数は20〜22試合でみな同じ。少なくなるとトップ選手もみな出場する。欠場すれば抜かれてしまうから」だと説明した。シグネチャーイベントが始まったのは2023年から。2022年に始まったLIVゴルフへの対抗が大きな目的だった。2024年からシーズン開幕がカレンダーイヤーの1月に戻されたばかりで、本当に実現するかは不透明だが、少なくとも「話し合われている」ことは事実。新コミッショナーの就任により、PGAツアーが大きく姿を変える可能性は十分ありそうだ。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 2日目の成績
米国女子ツアー 最終戦 初日のスコア
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？
テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？