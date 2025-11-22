＜中間速報＞年間女王の佐久間朱莉が単独首位キープ 睫邂ι1差追走
＜大王製紙エリエールレディス 3日目◇22日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞国内女子ツアーの第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、今季の年間女王を戴冠した佐久間朱莉がトータル10アンダー・単独首位をキープしている。
【写真】都玲華さんはきょうもミニスカスタイル
1打差2位に睫邂ι院2打差3位タイに菅楓華、木戸愛、ペ・ソンウ（韓国）、3打差6位タイには原英莉花、河本結、ウー・チャイェン（台湾）が続いている。2週連続優勝がかかる脇元華はトータル4アンダー・16位タイ。注目ルーキーの都玲華と吉田鈴は、それぞれトータル5アンダー・11位タイ、トータル1アンダー・32位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
