Ž¢Å·¹ÄÂ¦¶á¤òÈíÌÈŽ£Äê¿®¼ºµÓ¤Þ¤Ç"¤ä¤ê¤¹¤®"¤ÊÎ¢Â¦
¡Ê¼Ì¿¿¡§terkey / PIXTA¡Ë
º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂº¹æ»ö·ï¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ºÜ¤Î¿·¤·¤¤µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
Ê¶µê¤·¤¿Âº¹æ»ö·ï
¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬ÆÁÀîËëÉÜ¤Î¼çÀÊÏ·Ãæ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡ÖÂº¹æ»ö·ï¡×¡ÊÂº¹æ°ì·ï¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£»þ¤Î¸÷³ÊÅ·¹Ä¤¬¡¢Éã¤Ç¤¢¤ë´×±¡µÜÅµ¿Î¿Æ²¦¤Ë¡ÖÂÀ¾åÅ·¹Ä¡×¡Ê¾ù°Ì¤·¤¿¸å¤ÎÅ·¹Ä¤Î¾Î¹æ¡£¾å¹Ä¡Ë¤ÎÂº¹æ¤òÂ£¤í¤¦¤È´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤¬»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷³ÊÅ·¹Ä¤Ï¡¢ÌÀÏÂ8Ç¯¡Ê1771¡Ë¡¢Åµ¿Î¿Æ²¦¤ÎÂè6¹Ä»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£Êì¤Ï´ä¼¼ÈØÂå¡£°Â±Ê8Ç¯¡Ê1779¡Ë¡¢¸åÅí±àÅ·¹Ä¤¬¼ã¤¯¤·¤ÆÊø¸æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸åÅí±àÅ·¹Ä¤ÎÍÜ»Ò¡¢¹Ä»Ì¤ËÄê¤á¤é¤ì¡¢ÍâÇ¯¡¢Â¨°Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸÷³ÊÅ·¹Ä¡¢10ºÐ¤Îº¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸÷³ÊÅ·¹Ä¤Î¼ÂÉã¡¦Åµ¿Î¿Æ²¦¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ÎÉã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÊ½ç¤Ï¡Ö»°¸ø¡×¡ÊÂÀÀ¯Âç¿Ã¡¢º¸Âç¿Ã¡¢±¦Âç¿Ã¡Ë¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå½é´ü¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬¶âÃÏ±¡¿òÅÁ¤ËÌ¿¤¸¤Æµ¯Áð¤µ¤»¤¿¡Ö¶ØÃæÊÂ¸ø²È½ôË¡ÅÙ¡×¡Ê1615Ç¯À©Äê¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö»°¸ø¤Î²¼¿Æ²¦¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸÷³ÊÅ·¹Ä¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÃ²¤¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Éã¤Ë¡ÖÂÀ¾åÅ·¹Ä¡×¤ÎÂº¹æ¤òÂ£¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¶ØÃæÊÂ¸ø²È½ôË¡ÅÙ¡×¤Î²þÀµÍ×µá¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎËëÉÜ¤È¤ÎÎÏ´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Âº¹æ¤òÂ£¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´²À¯¸µÇ¯¡Ê1789¡Ë8·î¡¢Âº¹æÀë²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸÷³ÊÅ·¹Ä¤Î¤´°Õ¸þ¤¬¡¢µþÅÔ½ê»ÊÂå¤ËÊ¸½ñ¤ÇÄÌÃ£¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ï¹¾¸Í¤Î¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¤âÊó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âº¹æ»ö·ï¤ÎËë¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸÷³ÊÅ·¹Ä¤Ï¡¢Éã¡¦Åµ¿Î¿Æ²¦¡Ê1733¡Á94¡Ë¤¬Ï·Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢Âº¹æ¤òÀë²¼¤·¤¿¤¤¤ÈËëÉÜ¤ËÄÌÃ£¡£¸åËÙ²ÏÅ·¹Ä¤ÎÉã¡¦¼éÄç¿Æ²¦¤Ë¸å¹âÁÒ±¡¡Ê³ùÁÒ»þÂå½é´ü¤Î¾µµ×3Ç¯¡á1221Ç¯¡Ë¡¢¸å²Ö±àÅ·¹Ä¤ÎÉã¡¦Éú¸«µÜÆ»¶Ö¿Æ²¦¤Ë¸å¿ò¸÷±¡¡Ê¼¼Ä®»þÂå¤ÎÊ¸°Â4Ç¯¡á1447Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Å·¹Ä¤Î°Ì¤Ë¤Ï½¢¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Å·¹Ä¤Î¼ÂÉã¤ËÂº¹æ¤òÀë²¼¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»öÎã¤òµó¤²¤Æ¡¢Âº¹æÀë²¼¤·¤¿¤¤¤ÈËëÉÜ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï·Ãæ¼óºÂ¤Î¾¾Ê¿Äê¿®¤Ï¡¢Âº¹æ¤òÀë²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹Ä°Ì¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤ËÂÀ¾åÅ·¹Ä¤ÎÂº¹æ¤òÂ£¤ëÆ»Íý¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀèÎã¤¬¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ä«ÄîÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÄ»±©¾å¹Ä¤¬³ùÁÒËëÉÜ¤Î¼¹¸¢¡¦ËÌ¾òµÁ»þÄÉÆ¤¤ò·Ç¤²¤ÆµóÊ¼¤·¡¢´±·³¤¬Ëë·³¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¾µµ×¤ÎÍðÄ¾¸å¤Îº®Íð»þ¡¢Èó¾ï»þ¤Î·èÄê¤Ç¤¢¤ê¡ÖÀèÎã¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Äê¿®¤âÂÅ¶¨¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡Ä
µþÅÔÂç²Ð¡ÊÅ·ÌÀ8Ç¯¡á1788¡Ë¤Ç¾ÆË´¤·¤¿µþÅÔ¸æ½êºÆ·ú¤ÎÀÞ¤ê¤Ë¡¢Äê¿®¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÇò¡¦Âë»ÊÊåÊ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âº¹æ»ö·ï¤Î»þ¤â¡¢Äê¿®¤È½ñ¾õ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âº¹æÀë²¼¤Ï¡¢¸÷³ÊÅ·¹Ä¤Î¼ÂÉã¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¹§¿´¡×¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦Âë»ÊÊåÊ¿¡£Ê¿°Â»þÂåÃæ´ü¤Î´²¿Î¸µÇ¯¡Ê1017¡Ë¡¢ÆØÌÀ¿Æ²¦¡Ê»°¾òÅ·¹Ä¤ÎÂè1¹Ä»Ò¡Ë¤¬¡Ö¾®°ì¾ò±¡¡×¤Î±¡¹æ¤òÂ£¤é¤ì¡¢ÂÀ¾åÅ·¹Ä¤Ë½à¤¸¤é¤ì¤¿»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢Äê¿®¤âÂÅ¶¨¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âº¹æÌäÂê¤Ï¤³¤³¤Ç°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´²À¯3Ç¯¡Ê1791¡Ë¡¢ºÆÇ³¤·¤Þ¤¹¡£Äê¿®¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿Âë»ÊÊåÊ¿¤¬´ØÇò¤ò¼¿¦¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢°ì¾òµ±ÎÉ¤¬´ØÇò¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¸ø²È¤Î»¿°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢Âº¹æÀë²¼¼Â¸½¤òËëÉÜ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Äê¿®¤Ï¡ÖÏÀÄê¤Þ¤ê¸õ¡×¡ÊÂº¹æÀë²¼¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï´û¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¸å¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ«Äî¤ËÃÇ¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äê¿®¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä«Äî¤ËºÆ¹Í¤òÂ¥¤·¡¢2Ç¯´Ö¤Û¤ÉÌäÂê¤ò°ú¤±ä¤Ð¤»¤Ð¡¢Ä«Äî¤â·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âº¹æÀë²¼¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢´×±¡µÜÅµ¿Î¿Æ²¦¤Î²ÈÎÎÁý²Ã¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÂÔ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ÊÄ«Äî¤Ï¡¢±¡ÎÎ¤Ï4¡¦5ÀéÀÐ¤È¤Î°Õ¸þ¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£²ÈÎÎÁý²Ã¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÂº¹æÀë²¼¤ÏÌµÍÑ¡×¤È¤ÎÊÖÅú¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤·¡¢Ä«Äî¤¬Âº¹æÀë²¼¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ØÇò¤Ê¤É¤ò½èÈ³¤·¡¢´×±¡µÜÅµ¿Î¿Æ²¦¤Ë¤ÏÂº¹æ¤ò¼Âà¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¹Å°Õ¸«¤ò¤âÄê¿®¤ÏÆ±»þ¤Ë¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¾¸Í¤Ë¾¤´¤·¼è¤êÄ´¤Ù¡×¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª´Ó¤¯
Äê¿®¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢Ä«Äî¤Ï¡ÖÂº¹æÀë²¼¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·ËëÉÜ¤Ï¡Ö¹Ä°Ì¤Ï·Ú¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âº¹æÀë²¼¤Ï·è¤·¤Æ¸æÌµÍÑ¡×¤È²óÅú¡£
Ä«Äî¤Î¿¦Ì¾¤Ç¡¢Éð²È¤È¤ÎÏ¢Íí¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÉð²ÈÅÁÁÕ¡¢µÄÁÕ¤Ê¤É¤Î¸ø²È¤ò¹¾¸Í¤Ë¾¤´¤¹¤ë¤³¤È¤òÄ«Äî¤ËÄÌ¹ð¤·¤Þ¤¹¡£µÄÁÕ¤ÎÃæ»³°¦¿Æ¤È¡¢Éð²ÈÅÁÁÕ¤ÎÀµ¿ÆÄ®¸øÌÀ¤Ï¹¾¸Í¤Ë¾¤´¤µ¤ì¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ»³¤ÏÈíÌÈ¡¢ÊÄÌç¡ÊÃëÌë¤Î½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡Ë¡£Àµ¿ÆÄ®¤ÏÈíÌÈ¡¢É¯ºÉ¡ÊÆüÃæ¤Î½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡Ë¤È¤¤¤¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËëÉÜ¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼ÂÉã¤ËÂº¹æ¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸÷³ÊÅ·¹Ä¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤·¤ê¤¾¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¾Ê¿Äê¿®¤Ï¡ÖÅ·¹Ä¤Ï¡¢Å·ÃÏ¤Î¿À¡¹¤Ë¸î¤é¤ì¤ÆËüÌ±¤ò»Ò¤È¤¹¤ë¤´Â¸ºß¡£¤è¤Ã¤Æ¹Ä°Ì¤¬¤Ò¤È¤¿¤ÓÆ°¤±¤Ð¡¢¹ñ²È¡¦¿ÍÌ±¤ÎÇÑ¶½¡¦°Â´í¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Äê¿®¤ÎÅ·¹Ä´Ñ¤¬¡¢Âº¹æÀë²¼µñÈÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤ëÄ«Äî¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¹Í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼çÍ×»²¹ÍÊ¸¸¥°ìÍ÷¡Ë
¡¦Æ£ÅÄ³Ð¡Ø¾¾Ê¿Äê¿®¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡¢1993Ç¯¡Ë
¡¦¹âß··û¼£¡Ø¾¾Ê¿Äê¿®¡Ù¡ÊµÈÀî¹°Ê¸´Û¡¢2012Ç¯¡Ë
¡ÊßÀÅÄ ¹À°ìÏº ¡§ Îò»Ë³Ø¼Ô¡¢ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¡Ë