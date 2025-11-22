◇練習試合 横浜1―0花巻東（2025年11月22日 横浜）

今秋の関東大会で8強入りした横浜（神奈川）が花巻東（岩手）と練習試合を行い、1―0で競り勝った。

26年ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田翔希投手（2年）は5回から救援し、5回を投げて2安打無失点。この試合最速で149キロをマークした直球、カーブを軸に7三振を奪った。

プロ注目の逸材対決は1勝1敗だった。6回に世代屈指のスラッガーとして知られる4番・古城大翔（2年）に右前打を許したが、9回1死からの2打席目は直球で詰まらせて、一飛に仕留めた。

ネット裏で視察したメジャー球団のスカウトは「来年のNPBドラフトでは間違いなく、1位競合指名になるだろう」と実力を絶賛した。

横浜は秋季神奈川県大会で優勝を果たすも、関東大会では8強止まりで来春の選抜出場は微妙な状況になっている。

明治神宮大会を終えたばかりの強豪・花巻東に腕試し。チーム力の底上げを目指す村田浩明監督は「東北チャンピオンですから、今日は学びながら試合に挑むことを大事にしました。（織田は）これだけロングで投げたのは久しぶり。古城選手と見応えのある対戦をすることができました。冬に入る前に注目選手と対戦できてよかったと思います」と収穫を口にした。（柳内 遼平）