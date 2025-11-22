『ザ・ロイヤルファミリー』出演・沢村一樹、「エトロ」のスーツ姿に称賛の声「やっぱモデルさんなんよ」「男前すぎる」
俳優の沢村一樹（58）が20日、自身のインスタグラムを更新。モデル出身ならではの端正なスタイルを活かし、洗練されたスーツ姿を披露した。
【写真】「ため息が出るほどカッコいい」エトロのスーツを華麗に着こなす沢村一樹
沢村は「パンツのシルエットが秀逸！」とコメントし、イタリアのブランド「エトロ」の落ち着いた色調のスーツをまとい、モダンな雰囲気をただよわせながらも、くっきり見えるエクボが印象的な笑顔ショットを投稿している。
“ダンディ”な姿に、ファンからは「男前すぎる」「何を着ても…素敵です」「はぁ…ため息が出るほどカッコいいです」「エクボとスーツ」「やっぱモデルさんなんよな」などの反響が寄せられていた。
沢村は、俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）に出演中。沢村が演じるのは、大手人材派遣会社を率いる敏腕経営者で、日本競馬界有数の馬主の一人、椎名善弘。冷静沈着で、どんな勝負にも動じない男だ。
