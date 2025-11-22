À¯ÉÜ¤¬¿ä¾©!? ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤·¤¿¡Ö¥È¥ó¥Ç¥âËâ²þÂ¤¡×¤ËÊä½õ¶â¤â ¥Ð¥¤¥¯²¦¹ñÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡È¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¼ÖÎ¾¡É¤Ã¤Æ!?
¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¡Ö²þÂ¤¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡×
¡¡ÂæÏÑ¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Ð¥¤¥¯²¦¹ñ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ï¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÝÍÂæ¿ô¤Ï1600ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJETRO¡Ë¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¸ý¤Ï2024Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÇÌó2340Ëü¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã±½ã·×»»¤¹¤ì¤ÐÌó1.6¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤â¡ÖÁ´ÎÏ»Ù±ç¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹
¡¡ÅöÁ³¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î²þÂ¤¤Ê¤É¤âÀ¹¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬»þÀÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤È¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤â¥Ü¥Ç¥£¤òÁ°¸å¤ÇÈ¾Ê¬¤Ë¥Ö¥Ã¥¿ÀÚ¤ê¡¢º¸±¦¤Ë¥º¥é¤·¤ÆÏ¢·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤¬¤¢¤ëÁ°È¾Ê¬¤Ë¤Ï¡¢²Ù¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂæ¼Ö¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸å¤íÈ¾Ê¬¤Ï¡¢¤½¤ÎÂæ¼Ö¤Î²£Â¦¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ï3ÎØ¼°¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ÆÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£°ìÊý¤³¤Á¤é¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ï¥é¥¤¥À¡¼¤Î²£¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¶îÆ°ÎØ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈËâ²þÂ¤¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ÂåÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Þ¤º»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÂçÃÀ¤¹¤®¤ëËâ²þÂ¤¡£¡Ö¥Ö¥Ã¥¿ÀÚ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤òº¸±¦¤Ë¥º¥é¤»¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤é¤ì¤ë¤¾¡×¤È¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤ò¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Î¿Í¤¬¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿²þÂ¤½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Âæ¼Ö¤Ë¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤´¤È¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢É¬Í×¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢º¸Â¦¤Ë¤Ï²ð½õ¼Ô¤Ê¤É¤ÎÊä½õÌò¤Î¿Í¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤ÈÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤â¡È²þÂ¤¡É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª
¡¡¤Þ¤µ¤·¤¯¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼²¦¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼ËÜÂÎ¤Î²Á³Ê¤ò½ü¤¤¤¿²þÂ¤ÈñÍÑ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í6Ëü¡Á8Ëü¸µ¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó30Ëü¡Á40Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÉô¤«¤é¸«¤¿¥Ö¥Ã¥¿ÀÚ¤ê¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡Ê¾¾ÅÄµÁ¿Í»£±Æ¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ÏÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤«¤é¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¿½ÀÁ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²þÂ¤ÈñÍÑ¤Î¤¦¤Á4Ëü¸µ¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó20Ëü±ß¡Ë¤ÎÊä½õ¶â¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÀ¯ÉÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¼å¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÂæÏÑ¿Í¤Î½ÀÆð¤Êµ¤¼Á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÎã¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤êñ¥ÁÖ¤È°ÜÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¹ø¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¾ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥¹¥¤°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂæÏÑ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ä¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÂ°Ê¾å¤Î¡Ö¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
