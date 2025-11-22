浅野ゆう子、松本伊代と『ウィキッド』コスプレを披露 反響続々「お2人ともかわいい」「本当に楽しそう!!」
俳優の浅野ゆう子（65）が21日、自身のインスタグラムを更新。タレントの松本伊代（60）とハワイでハロウィン仮装を楽しむ様子を公開した。
【写真】「本当に楽しそう!!」浅野ゆう子＆松本伊代の『ウィキッド』コスプレ姿
以前のハロウィン投稿で、ミュージカル『ウィキッド』に登場するキャラクター・エルファバ風のコスプレ姿を披露していた浅野。
この日の投稿では「実は〜今年のハロウィンはHawaiiで伊代ちゃんと一緒でした〜」と明かし、同作に登場するキャラクター・グリンダになりきった松本との2ショットをアップした。
「なりきりの私達です あはは〜」と楽しげな様子で、「ハンバーガーも美味しくて！楽しいHawaiiの旅でした！」と大きなハンバーガーを手にした2ショットも披露している。
仲の良い2人の姿に、ファンからは「お2人ともかわいい」「似合う 美しい」「綺麗」「本当に楽しそう!!そして、人生を楽しんでますよね〜」「伊代ちゃんとほんっとに仲良いんですね いつもとってもお綺麗です」などのコメントが寄せられている。
