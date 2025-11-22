ゆず、アジアツアー全公演中止「やむを得ない諸事情により」
音楽デュオ・ゆずが22日、公式サイトを更新。『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK』全公演の中止を報告した。
【写真】豊作！“米作りに励む”ゆず・北川悠仁の稲刈りショット
サイトでは「『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK』全公演中止のお知らせ」とし「12月に開催を予定しておりました『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK』につきまして、やむを得ない諸事情により、全公演を中止させていただくこととなりました」と説明した。
チケットの返金と払い戻しについては「払い戻し方法および期間につきましては、現在調整中です。詳細が決まり次第、公式サイトおよび各チケット販売ページにてご案内いたします。チケットはご案内まで大切に保管いただきますようお願いいたします」と呼びかけている。
■中止公演
2025年12月3日（水） 香港・AXA Dreamland
2025年12月6日（土） 上海・Shanghai Music Park
2025年12月8日（月） 台北・Zepp New Taipei
