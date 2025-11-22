FRUITS ZIPPER月足天音＆CANDY TUNE村川緋杏、LE SSERAFIM東京ドームライブ鑑賞 集合ショットに「元HKT組の集結エモすぎ」「神メンバー」の声
【モデルプレス＝2025/11/22】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音と、CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が11月20日、それぞれInstagramを更新。LE SSERAFIM（ルセラフィム）との集合ショットを披露した。
【写真】別の人気グループで活躍 元HKT48のメンバー3人が集結
LE SSERAFIMは、11月18・19日、東京ドームにて「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」を開催。初の東京ドーム単独公演を果たした。
今回、月足は「LE SSERAFIMさん！！東京ドームおめでとうございます！」と祝福。「あまりにも素晴らしくて、たくさんきゅんきゅんして、笑って、ちょっぴり泣きました！ピオナ（ファンネーム）として生きていきます」とライブの感想をつづり、LE SSERAFIMのメンバー、村川、CANDY TUNEの小川奈々子との集合ショットを披露した。
また、村川も「LE SSERAFIM 東京ドームおめでとうございます」と祝福の言葉を添え、月足と同じ写真を投稿。「可愛くて綺麗でかっこよくて たくさん笑ったし泣いちゃって 一瞬でピオナになりました」とライブを振り返り「永遠に笑顔であふれますように〜」とメッセージをつづった。
LE SSERAFIMのSAKURA（サクラ）と月足、村川の3人は、かつてHKT48のメンバーとして活動していた。現在はそれぞれのグループで輝かしい活動を続ける3人が並んだ集合ショットに、ファンからは「神メンバー」「可愛いで埋め尽くされてる」「元HKT組の集結エモすぎる」「最高」「推しと推しが並んでるの嬉しい」「天使」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆月足天音＆村川緋杏、LE SSERAFIMとの集合ショット披露
