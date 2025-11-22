¡Ú¹õÀîÁÛÌð¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×»£±ÆÃæ¤«¤éÂ³¤¯±Û»³·ÉÃ£¤È¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó ¶ìÏ«¤Î²ÎÉñ´ì·Î¸Å´ü´Ö¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÀèÀ¸¤¬ÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢µÈÂôÎ¼±é¤¸¤ëÎ©²Ö´îµ×Íº¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¹õÀîÁÛÌð¡Ê¤¯¤í¤«¤ï¡¦¤½¤¦¤ä¡¿15¡Ë¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¬¥ë¥¢¥ï¡¿10·î18Æü¡÷ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×»ÒÌò¥³¥ó¥Ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì
¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢Æ²¡¹¤È¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡£½éÉñÂæ¤ËÄ©¤àÁ°¤Ë¡¢½êÂ°¤¹¤ë´Ü¥×¥í¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦´Ü¤Ò¤í¤·¤«¤é¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¼¼¤À¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¡¢¤Þ¤º´Ü¤µ¤ó¤Ë¡ØËÍ¡¢±¦Â¤È±¦¼ê¤¬°ì½ï¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é´Ü¤µ¤ó¤¬¡ØËÍ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â1²ó¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ØÁÛÌð¤ÏÇÐÍ¥¤Ê¤ó¤À¤«¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ç¤¤¤¤¡£ÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ç¤È¤«¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¿§¡¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ëÂç³À½Ó²ð¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿±Û»³·ÉÃ£¤È¶¦±é¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö±Û»³¤¯¤ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡ØÈ©Çò¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü±Û»³¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¤·¤Æ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Û»³¤¯¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤¯Êâ¤±¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¹õÀî¤Î¼èºàÁ°¤Ë±Û»³¤â¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¡Ø¤¨¤Ã¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¾Ð´é¤Î¹õÀî¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºîÃæ¤Ç¤Î´îµ×Íº¤È½Ó²ð¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤ÏËÍ¤¿¤Á¤â¸½¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¼¡¡¢¼«Í³¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤ä¤Ù¤§¡¢Ê¢¤¤¤Æ¤§¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂÏÃ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ìÃæ¤Ï´îµ×Íº¤È½Ó²ð¤Î´Ø·¸À¤Ë¤¹¤´¤¯¶á¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
6·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡¢Ì¤¤À¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏÍÄ¾¯´üÌò¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢Æ±µéÀ¸¤¬²ÎÉñ´ì¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡ØÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê³¤³°¤ÎÊý¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿¿Í¤ß¤ó¤Ê¤¬´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
Æ±Ìò¤ò±é¤¸¤¿µÈÂô¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡ÖÁ´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¡Ø¹õÀî¤¯¤ó¤ÈµÈÂô¤¯¤ó¤ÏÁ´¤¯»÷¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬±éµ»¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤¬µÈÂô¤¯¤ó¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ìò¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Ìò¤Ê¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ÎÉñ´ì¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»£±Æ¤ÏÅöÁ³¡¢¶ìÏ«¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë´îµ×Íº¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·Î¸ÅÃæ¤ËÀèÀ¸¤¬ÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Û»³¤¯¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íû´ÆÆÄ¤ÈËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤Æ¤«¤é1»þ´Ö¤°¤é¤¤ÏÃ¤·¤Æ¡¢º£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²ÎÉñ´ì¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤«¡¢´îµ×Íº¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ªº£¤âÆüÉñ¤òÂ³¤±¤Æ¤Æ¡¢Ìµ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢±éµ»¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ìµ¹¤¤Ê¾Ð´é¤ÏÇ¯Áê±þ¤À¤¬¡¢ËÂ¤°¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÁÛ¤ÎÇÐÍ¥Áü¤òºÇ¸å¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï¡ØÎÉ¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¿Í´Ö¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÉ¤¤Ìò¼Ô¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢°Ëâ¤Î·ÀÌó¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÎÉ¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò´Ñ¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤â¶»¤°¤é¤òÄÏ¤à¥·¡¼¥ó¤Ç²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï0¤«100¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤Ï95¤°¤é¤¤¤ÇÆþ¤ê¤Ä¤Ä¡¢»Ä¤ê5¤ÏµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
2009Ç¯12·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£5ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇÂè66²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¿·¿Í¾Þ¡¢Âè47²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¡¢±Ç²è¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û The Final Act-¡Ù¡Ê2024¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¡£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¢¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¤ÇÂè17²óTAMA±Ç²è¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¹õÀîÁÛÌð¡¢½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤Ä©Àï¤ÎÎ¢¤Ë´Ü¤Ò¤í¤·¤Î¸å²¡¤·
¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢Æ²¡¹¤È¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡£½éÉñÂæ¤ËÄ©¤àÁ°¤Ë¡¢½êÂ°¤¹¤ë´Ü¥×¥í¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦´Ü¤Ò¤í¤·¤«¤é¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¼¼¤À¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¡¢¤Þ¤º´Ü¤µ¤ó¤Ë¡ØËÍ¡¢±¦Â¤È±¦¼ê¤¬°ì½ï¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é´Ü¤µ¤ó¤¬¡ØËÍ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â1²ó¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ØÁÛÌð¤ÏÇÐÍ¥¤Ê¤ó¤À¤«¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ç¤¤¤¤¡£ÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ç¤È¤«¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¿§¡¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¹õÀîÁÛÌð¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×ÉñÂæÎ¢¤Ç¤âÂ³¤¯±Û»³·ÉÃ£¤È¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó
Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ëÂç³À½Ó²ð¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿±Û»³·ÉÃ£¤È¶¦±é¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö±Û»³¤¯¤ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡ØÈ©Çò¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü±Û»³¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¤·¤Æ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Û»³¤¯¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤¯Êâ¤±¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¹õÀî¤Î¼èºàÁ°¤Ë±Û»³¤â¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¡Ø¤¨¤Ã¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¾Ð´é¤Î¹õÀî¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºîÃæ¤Ç¤Î´îµ×Íº¤È½Ó²ð¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤ÏËÍ¤¿¤Á¤â¸½¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¼¡¡¢¼«Í³¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤ä¤Ù¤§¡¢Ê¢¤¤¤Æ¤§¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂÏÃ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ìÃæ¤Ï´îµ×Íº¤È½Ó²ð¤Î´Ø·¸À¤Ë¤¹¤´¤¯¶á¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¢¡¹õÀîÁÛÌð¡¢µÈÂôÎ¼¤ÈÆ±Ìò±é¤¸¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ
6·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡¢Ì¤¤À¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏÍÄ¾¯´üÌò¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢Æ±µéÀ¸¤¬²ÎÉñ´ì¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡ØÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê³¤³°¤ÎÊý¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿¿Í¤ß¤ó¤Ê¤¬´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
Æ±Ìò¤ò±é¤¸¤¿µÈÂô¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡ÖÁ´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¡Ø¹õÀî¤¯¤ó¤ÈµÈÂô¤¯¤ó¤ÏÁ´¤¯»÷¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬±éµ»¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤¬µÈÂô¤¯¤ó¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ìò¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Ìò¤Ê¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¹õÀîÁÛÌð¡¢¶ìÏ«¤Î·Î¸Å´ü´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿ÍýÍ³
²ÎÉñ´ì¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»£±Æ¤ÏÅöÁ³¡¢¶ìÏ«¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë´îµ×Íº¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·Î¸ÅÃæ¤ËÀèÀ¸¤¬ÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Û»³¤¯¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íû´ÆÆÄ¤ÈËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤Æ¤«¤é1»þ´Ö¤°¤é¤¤ÏÃ¤·¤Æ¡¢º£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²ÎÉñ´ì¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤«¡¢´îµ×Íº¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ªº£¤âÆüÉñ¤òÂ³¤±¤Æ¤Æ¡¢Ìµ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢±éµ»¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¹õÀîÁÛÌð¡¢ÍýÁÛ¤ÎÇÐÍ¥Áü
Ìµ¹¤¤Ê¾Ð´é¤ÏÇ¯Áê±þ¤À¤¬¡¢ËÂ¤°¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÁÛ¤ÎÇÐÍ¥Áü¤òºÇ¸å¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï¡ØÎÉ¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¿Í´Ö¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÉ¤¤Ìò¼Ô¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢°Ëâ¤Î·ÀÌó¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÎÉ¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò´Ñ¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤â¶»¤°¤é¤òÄÏ¤à¥·¡¼¥ó¤Ç²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï0¤«100¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤Ï95¤°¤é¤¤¤ÇÆþ¤ê¤Ä¤Ä¡¢»Ä¤ê5¤ÏµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
¢¡¹õÀîÁÛÌð¡Ê¤¯¤í¤«¤ï¡¦¤½¤¦¤ä¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2009Ç¯12·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£5ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇÂè66²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¿·¿Í¾Þ¡¢Âè47²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¡¢±Ç²è¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û The Final Act-¡Ù¡Ê2024¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¡£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¢¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¤ÇÂè17²óTAMA±Ç²è¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û