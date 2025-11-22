「匿名の恋人たち」小栗旬×ハン・ヒョジュがキス寸前「いい夫婦の日」記念新規カット4点解禁
【モデルプレス＝2025/11/22】俳優の小栗旬が主演、ハン・ヒョジュがヒロインを務めるNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」（世界独占配信中）より、小栗とヒョジュの新規カット4点が解禁された。
【写真】小栗旬＆ハン・ヒョジュ、キス寸前
21日に、カンテレ・フジテレビ系列で放送された「さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP」に登場するとその流ちょうな日本語と、2人の仲睦まじさ、そして「明石家さんまさんがハン・ヒョジュの大ファンだった」ことから、SNS上で大きな話題を集めた2人。その翌日となる11月22日「いい夫婦の日」を記念し、4点の新規カットが解禁された。
解禁されたのは、新郎新婦となった壮亮（小栗）とハナ（ヒョジュ）を映し出したもの。2人の結婚式を収めたカットを含む4点は、どれをとっても多幸感が溢れ出して止まらない。しかしこの幸せな結末を迎えるまでには、さまざまなドラマが2人を待ち受けていた…。2人がどのような経緯でここまで至ったのか。
30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した、Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
小栗はある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカー御曹司の主人公・壮亮、ヒョジュは“視線恐怖症”を抱える天才ショコラティエのヒロイン・ハナを演じている。（modelpress編集部）
◆「匿名の恋人たち」小栗旬＆ハン・ヒョジュ、新規カット解禁
◆小栗旬×ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」
