元NMB48白間美瑠、ベトナムでの美脚際立つキャミワンピ姿に反響続々「絵になる」「理想のスタイル」
【モデルプレス＝2025/11/22】元NMB48の白間美瑠が11月21日、自身のInstagramを更新。自身の写真集「MERCI」（秋田書店）のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳元NMB「絵になる」海外での美スタイル輝くワンピ姿
白間は「白間美瑠写真集『MERCI』ベトナムの夜は、カラフルでキラキラしていて素敵」とコメントし、ライトアップされたベトナムの夜景をバックにしたミニ丈のキャミソールワンピース姿のオフショットを公開。ハートを作ったり椅子に座ったり、様々なポーズでスラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「綺麗すぎる」「理想のスタイル」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元NMB「絵になる」海外での美スタイル輝くワンピ姿
◆白間美瑠、キャミワンピ姿のベトナムショット公開
白間は「白間美瑠写真集『MERCI』ベトナムの夜は、カラフルでキラキラしていて素敵」とコメントし、ライトアップされたベトナムの夜景をバックにしたミニ丈のキャミソールワンピース姿のオフショットを公開。ハートを作ったり椅子に座ったり、様々なポーズでスラリとした美しい脚を披露した。
◆白間美瑠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛い」「綺麗すぎる」「理想のスタイル」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】