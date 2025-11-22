無音無風なのに部屋全体が温まる！【デロンギ】のオイルヒーターがAmazonに登場中‼
音も風もなく快適に部屋全体が温まる!【デロンギ】のオイルヒーターがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
風が出ないのに、部屋全体が暖かいデロンギのゼロ風暖房。輻射熱（太陽が地球に熱を伝える方式）と自然対流（暖かい物体の周辺空気が上昇気流で自然に上に上がっていく方式）を使って部屋全体を暖める。フィンにあけられた15ヶ所の穴によって外周部への熱伝導を抑制する「サーマルカットフィン」で、平均表面温度約80℃を実現。さらに、エッジを巻き込んだ形にすることで安全性を高めている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
「ECOボタン」を押すだけで、約20%の節電が出来るお手軽カンタンなECOモード。部屋の温度を感知して、最適な電力レベルで、設定した温度よりも少しだけ控えめに賢く運転するお役立ち機能を搭載。オイルの蓄熱性が高いため、電源OFF後も30分ほど暖かさが持続する。
室内のホコリやハウスダスト、ペットの体毛などを巻き上げることがなく、発火、燃焼もないため、空気を汚さない。輻射熱暖房で、5分程度の換気を行っても体感温度はほとんど変わらず、暖かいまま。定期的な換気を行いながら、快適にすごすことができる。デロンギヒーターは肌の水分量をしっかりキープ。乾燥による喉の痛みもなし。
デロンギだけの安全設計、チャイルドロックに対応したオイルヒーター。異常過熱（約８０℃以上）したときに作動し、ヒーターの電源を切る安全プラグで火災も防ぐ。
電気の力で製品内部の熱源を温め、密閉された難燃性オイルを通じて放熱。 燃料の補充や交換の手間は一切なし。
