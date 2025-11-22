日向坂46、16thシングル発売決定 フォーメーション発表に期待の声「誰がセンターに」
日向坂46が2026年1月28日に16thシングル「クリフハンガー」を発売することが明らかになった。21日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」最終日公演で発表された。
【写真】日向坂46、“新しい挑戦”で魅せたツアーファイナル ライブフォト29枚
ライブ終演後、会場のスクリーンにティザー映像が突如上映。白い衣装に身を包んだメンバーと思われる姿が映し出され、新シングルのタイトルと発売日が告知された。
また、フォーメーション発表は12月7日放送の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京／毎週日曜25時20分）で行われることも併せて発表された。
SNSでは早くも「誰がセンターになるんだろう」「五期ちゃん入って選抜制かな？」「ダブルセンター？」「誰も卒業しないで欲しい…」といった声が相次いでいる。
