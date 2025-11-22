昨年のテレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」で注目を集めた俳優の葉山侑樹が２２日、都内で「葉山侑樹ｃａｌｅｎｄａｒ２０２６」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊、税込み３０８０円）発売記念イベントを開催した。

スポーティーからかわいいまで、葉山本人が企画会議で発案したアイデアが満載。１１月の写真集に続いてのカレンダー発売に、「発売できるのはファンの皆さんのおかげだと思うので、（お渡し会で）直接感謝を伝えることが出来てうれしい」と喜んだ。

点数を聞かれると、来年の西暦にちなんで「２０２６点」。注目ポイントについては「人生で初めてエクステを付けたんです。クールでビシッとした異質なカットで印象に残っています。耳が隠れるくらいの長さにしたことは無かったので、鏡に映る自分が新鮮で、ソワソワしました」と明かした。

今年１年を振り返って、「『爆上戦隊ブンブンジャー』が５月に終わって、第２の俳優人生が始まったなという年だった。２０２６年も変わらず、挑戦し続ける一年にしたいなと思いますし、人とのご縁も大切にしたいと思います」と抱負を語った。