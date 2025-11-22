SNSでさまざまな声が上がっている「子ども1人2万円給付」。ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー（MC）を務めるコラムニスト・月岡ツキ氏と考える。

【映像】「また子持ち様」に思わず吹き出す月岡ツキ氏（実際の様子）

所得制限なし？「子ども1人2万円給付」とは

11月21日、政府の新たな経済政策で「子ども1人あたり2万円」を児童手当に上乗せして支給する案が盛り込まれた。所得制限はなく、食料品にかかる年間の消費税負担額を考慮するとしている。

これに対しSNSでは「ありがたい」という声のほか、「目先の現金より長期の安心を」「また子持ち様」「苦しいのは子育て世代だけじゃない」などの意見が上がっている。

子どもを持たない選択をしているという月岡氏は、賛成の姿勢を示した上で、疑問点も挙げた。

「子どもを育てている家庭のために税金を使うことに関しては、基本的には賛成。しかし『1人2万円』が最も良いやり方なのかはまだわからないという感じでみている」（月岡ツキ氏）

また1児の母である森川夕貴キャスターは、「子どもを持つ世帯としてはありがたいが、長期的な家計の安心感にはつながらないと考えている。長期的に、例えばおむつの軽減税率の適用などにもテコ入れしてほしい」と心境を語った。

東大教授が「子ども1人あたり2万円」を分析

さまざまな声が上がっている中、子育て支援策に詳しい東京大学 経済学部の山口慎太郎教授は以下のように語る。

「少子化対策として出生数を押し上げる効果はあまり期待できないが、物価高の中で子どもの生活を下支えする政策としては一定の意義がある。その理由は、研究からも子ども時代に経済的な困窮を経験すると、心身の健康や学力、将来の所得などに長期的な悪影響が残ることがわかっており、現金給付によっていまの生活を安定させることは、子どもの発達を守るという観点から優先度が高い」（山口慎太郎教授、以下同）

「本当に困っている人だけ助ければ良いのでは」という声もあるようだが、山口教授は「所得制限を設けない判断は妥当」だと主張する。

「給付段階で切り分けるのではなく所得税や社会保険料などを通じて、より多く負担してもらう形で調整する方が、公平かつ効率的だと考える」

今回の政策や子育て支援について、月岡氏は以下のように見解を示す。

「もらえる家庭ともらえない家庭の不平等感みたいなところで言うと、子どもを育てていない家庭からは、『また子持ち様かよ』などと言う人もいるため、不公平感のようなところはどちらにしても生まれてしまうのだろうという気はする」（月岡ツキ氏）

