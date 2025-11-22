歌手松任谷由実（71）が、21日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50）に出演。番組を持ち上げた。

松任谷は2年ぶりの出演。レギュラーのバイオリニスト高嶋ちさ子（57）、元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）、俳優で気象予報士の石原良純（63）と「究極のどっちなの？選手権」などの企画で盛り上がった。

番組終盤、MCのお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（49）が、「また来ていただいていいですか？」と聞くと、「もちろんです。また押しかけていいですか？」と笑顔。長嶋も「気晴らしでいいんで。どんなスタンスでもいいんですけど」と今後の出演を希望した。

すると松任谷は「この番組は特別です」と言った。そして「今回、アルバムプロモーションの時期で、『テレビどうしますか』とスタッフに聞かれて。最終的に出てきた（出演番組の候補に）゛ザワ金゛が入っていないんですよ」と当初は予定になかったことを明かした。「なんでザワ金、入っていないの、って言ったら、『バラエティーはいいんじゃないか、って、ユーミン言ってたから』って。あの番組は私にとってバラエティーじゃないですよ、って言ったの」と自ら出演を望んだ裏話をした。

高嶋が「（バラエティーではなく）なんなんですか？」と聞くと、「リビング」。答えを聞いて高橋が「初めて聞きました。バラエティーじゃない、リビング番組」というと、長嶋も「新しいジャンルの番組だ」と喜んだ。