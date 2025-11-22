30日間で6度…今季ブザービーターで決着がついた試合数は1996－97シーズン以降で最多タイ

NBAの2025－26レギュラーシーズンは、10月22日（現地時間21日、日付は以下同）に開幕し、11月21日で30日間を終えた。今シーズンは、“ブザービーター”で決着した試合が6つもあるとNBAが発表した。

試合全体のスタッツを記録する“プレー・バイ・プレー”を導入した1996－97シーズン以降、レギュラーシーズン最初の30日間で6度のブザービーター決着は今シーズンが過去最多タイ。これまで、2005－06シーズン、2014－15シーズンも同様に最初の30日間で6度のブザービーターで決着した試合があった。

今シーズン、ブザービーターを決めた選手と試合結果は下記のとおり。劇的な決勝弾の種類はフローター、ロングレンジジャンパー、フェイダウェイジャンパー、アリウープ、3ポイントシュートと多種だった。ちなみに、ポートランド・トレイルブレイザーズは2025年3月13日のニューヨーク・ニックス戦でもミケル・ブリッジズにブザービーターの3ポイントを決められて惜敗。シーズンではなく、カレンダー上の1年間で3度もブザービーターで敗れた初のチームになったと『ESPN』が報じている。



※日付はいずれも日本時間、以降チーム名は略称

◆■2025－26シーズンにブザービーターを沈めた選手と試合結果一覧

10月30日：オースティン・リーブス（レイカーズ 116－115 ウルブズ）



11月1日：カワイ・レナード（クリッパーズ 126－124 ペリカンズ）



11月4日：ヤニス・アデトクンボ（バックス 117－115 ペイサーズ）



11月11日：デズモンド・ベイン（マジック 115－112 ブレイザーズ）



11月11日：アンドリュー・ウィギンズ（ヒート 140－138 キャバリアーズ）



11月20日：ニコラ・ブーチェビッチ（ブルズ 122－121 ブレイザーズ）



