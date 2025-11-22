【拡大画像へ】

DPNプラスは、マンガ「ひとつ屋根の下に年下男子と暮らしたら、夢も恋もリスタートしました」の先行配信を、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて11月22日より開始する。

本作は、海兎茉莉氏による恋愛マンガ。誰も入居していないシェアハウスで1人のびのび暮らしていた夏海と、突然入居してきた年下男子の優の2人が、ひとつ屋根の下で一緒に暮らすことになるというストーリーを描いている。

配信情報

電子コミック配信サービス「ピッコマ」：11月22日(土) 初回12話まで

□「ひとつ屋根の下に年下男子と暮らしたら、夢も恋もリスタートしました」の配信ページ

【「ひとつ屋根の下に年下男子と暮らしたら、夢も恋もリスタートしました」あらすじ】

「高校生活最後の日 卒業式の後クラスに集まって皆で将来の夢を黒板に書いた。色々な夢があったけど…私は何て書いたんだっけ……？」

長年付き合っていた恋人から突然別れを告げられ、さらに職場でも評価されず、自分の人生に自信を失いつつあった夏海だが、思わぬ事態から年下のピアニスト志望男性・優と暮らすことに……。優との共同生活の中、夏海は忘れていた夢を思い出す……



