Mori Calliopeが、メジャー3rdアルバム『DISASTERPIECE』を、2026年2月6日にリリースする。

今作のタイトルには、“不完全な自分の提示。そして不完全であることの美しさ”という意味が込められており、完璧でないことを肯定するというメッセージ性を込めた作品となっている。

TVアニメ『ガチアクタ』第2クールOP「LET’S JUST CRASH」、同アニメ挿入歌「Rivals and Equals」のほか、PrimeVideo『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』主題歌「Gold Unbalance feat. 中島健人」、ドラマ『魔物(마물)』のオリジナルサウンドトラックで参加した「Die For You」など、タイアップ曲を含んだ全10曲が収録される。

また、期間限定／数量限定でメンバーシップ盤ミステリーBOXの販売も決定。詳細は後日アナウンスされる。

さらに、11月21日より5日間限定で、サイン入りトレカ付きの期間限定 サイン入り通常盤の販売もスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）