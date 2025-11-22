美容液は“塗る”から“落とす”に!?　DUOの新しいピーリング「デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト」でつるつるお肌を実現

プレミアアンチエイジングのスキンケアブランド「DUO（デュオ）」は、新商品「デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト」を、2025年11月19日より@cosme TOKYO、@cosme SHOPPINGで先行発売しました。発売にあわせて行われた発表会で、その魅力を聞いてきました。

■デュオの新カテゴリ“落とす美容液（CLEANSE SERUM）”とは

クレンジングバームのパイオニアとして“落とす美容”を追求してきたデュオ。今回はその知見をもとに、“毎日の肌印象を格上げしたい”という方に向けて、美容液の新しいかたちとして“落とす美容液（CLEANSE SERUM）”を開発しました。

“落とす美容液（CLEANSE SERUM）”とは、美容成分を届けるだけでなく、“落とす工程”に美容効果を融合。ピーリングケア（※1）というと“塗るケア”をイメージしてしまいますが、塗るだけではたどり着けない実感を“落とす”という手段で実現し、効率的にかなえることに挑戦。肌本来の美しさを引き出し、落とすたびにつるんと透明感（※2）に満ちた肌に導いてくれるんだとか。

「クレンズセラム」シリーズ初めてのアイテムとなる「ピール＆ブースト」は、落とす手段を搭載することで美容液によるピーリングケアをかなえ（※1）、肌の生まれ変わりを効率的にサポートする新アプローチを追求しました。

ピーリングと聞くと、「刺激がありそう」「肌に負担がかかりそう」と心配する方もいるのではないでしょうか。そこで今回デュオは、「ピーリングの即効性」と「毎日使える優しさと肌負担レス」の2つを両立させる方法を模索。その答えが、デュオが得意とするバーム技術の応用だったそうです。

実際に肌の上にのせてみると、柔らかくなめらかなテクスチャーです。デュオのクレンジングバームも柔らかく伸びの良さを感じますが、この「ピール＆ブースト」はクリームのようななめらかさを感じました。また、6種の精油をブレンドしたというオリエンタルシトラスの爽やかな香りが広がります。

種類や比率を試行錯誤したというスクラブは、確かにスクラブの存在を感じるのですが、とても細かいので肌に当たってもザラザラ感が全くありませんでした！ これならピーリングが苦手という方も安心して使うことができそうです。

指で伸ばしていくと、人肌でじわっと乳化していきます。洗いあがりも突っ張り感がなく、むしろ保湿されているのを実感しました！

■置き換えしつつ肌悩みを解決！ おすすめの使い方は？

「ピール＆ブースト」はピーリング美容液なので、肌のごわつきやくすみが気になる方はもちろん、スキンケアの効きがいまいち感じられないなという方にもおすすめなんだとか。古い角質が取り除かれ、ターンオーバーが正常化した肌になることで、その後のスキンケアの効果をより感じることができるそうです。

そのためクレンジングや洗顔に置き換えて使用することができ、W洗顔不要で洗い上げたらそのまま通常のスキンケアに進むことができます。その時、ブースト美容液もなしでOKなんだとか。

また、「毎日ピーリングをするのは肌に負担がかかりそう……」と思うかもしれませんが、効果実感はありつつ肌負担にならずに毎日使えるように設計をしているので、「ピール＆ブースト」だけでピーリングケアをしている限りは、使い過ぎの心配はないそう。もちろん、ピーリングやスクラブを毎日使うことに抵抗があるという方は、スペシャルケアとしての使用もおすすめだそうです！

ちなみに、「ピール＆ブースト」はピーリングをしたい方のためのアイテムで、手段としてクレンジングや洗顔に置き換えて使用します。一方、通常のデュオ クレンジングバームのシリーズはメイクや汚れを落とすことが主目的で、肌悩みにあったクレンジングバームを選ぶことができるようになっています。

ピーリングに興味があるけれど刺激が気になるという方は、ぜひ「ピール＆ブースト」の優しいテクスチャーを実感して欲しいです。みなさんもクレンジングや洗顔に取り入れてみてはいかがでしょうか？

※1 古い角質や汚れを落とすこと

※2 角質除去や、うるおいによる

■商品概要

デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト（90g） 4,620円

※トライアルサイズ（21g） 1,650円

2025年11月19日（水）から @cosme TOKYO（東京都渋谷区神宮前1丁目14-27 ）、@cosme SHOPPING（https://www.cosme.com/）先行発売

2025年11月26日（水）から上記に加え、@cosme NAGOYA、@cosme OSAKAを含む、全国の@cosme STOREにて発売(一部店舗を除く)

2026年1月23日（金）からプレミアアンチエイジング公式通販サイト（https://www.p-antiaging.com/duo/）、ECモール、全国のバラエティショップで発売

（取材・文：松岡紘子／マイナビウーマン編集部）