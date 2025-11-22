町田対神戸の天皇杯決勝はNHK総合が生中継！ 解説は中村憲剛…実況は下境秀幸アナウンサー
FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が激突する天皇杯決勝は、11月22日（土）14時キックオフを迎える。この一戦の模様はNHK総合が生中継。解説は中村憲剛氏が務める
NHK総合
13時50分放送開始〜16時まで
【解説】中村憲剛
【実況】下境秀幸（NHKアナウンサー）
【リポーター】深澤健太（NHKアナウンサー）小宮山晃義（NHKアナウンサー）
またNHK ONEで同時見逃し配信（※新NHKプラス）。ラジオ放送はNHK-FMにて14時〜放送開始を予定している（※らじる★らじるで同時聞き逃し配信）。翌11月23日（日）18時〜スカパー！スカチャン5（Ch.585）で録画放送される。
