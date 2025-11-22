あっ痛！チェルシー10番が小指をドアにぶつけて骨折…CL含めた大一番欠場へ。監督が“フォロー”「私だって夜中に何度も目を覚ます」
11月22日に開催されるプレミアリーグ第12節で、３位のチェルシーは17位のバーンリーと敵地で対戦する。この一戦を前にエンツォ・マレスカ監督が、コール・パーマーの新たな負傷を明かした。英公共放送『BBC』が発言を伝えている。
23歳のイングランド代表MFは、マンチェスター・シティからチェルシーに加入して１年目の一昨季に、プレミアリーグで22ゴール11アシストをマーク。大ブレイクを果たすと、昨季も15ゴール８アシストを記録し、世界屈指の選手に成長した。
しかし、10番を背負う今季は鼠径部の怪我に悩まされ、ここ２か月公式戦の出場はなし。今週中に練習に復帰する予定だったが、今週水曜の夜に左足の小指をドアにぶつけ、骨折してしまったようだ。
イタリア人指揮官は、要のレフティがバーンリー戦に加え、25日のバルセロナ戦（チャンピオンズリーグ第５節）、30日のアーセナル戦（プレミアリーグ第13節）を欠場すると明言。前日会見で次のように語った。
「土曜日の試合、バルセロナ戦、アーセナル戦への出場は確実に不可能だ。残念ながら自宅で足の指を痛めるアクシデントがあった。深刻なものではないが、来週中の復帰は叶わない。私だって夜中に何度も目を覚ますよ。頭や足、あらゆる箇所をぶつける。だから起こり得る出来事だ」
エースの帰還は少し先になってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
