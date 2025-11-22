¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤Î´¶ÁÛ¡á¡ÖÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤¬ÁÖ²÷¤¹¤®¤ë¡×¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯11·î20Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿´¶ÁÛ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¤Î´Õ¾Þ¸å¤Î´¶ÁÛ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡ØÁÖ²÷¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Æó¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ØÄ¶ÁÖ²÷¡Ù¡¢»°¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ØÁÖ²÷¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆÃ¼ì¸ú²Ì¤È±ÇÁüÈþ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ë³Ð¤Î¶Â±ã¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¾å±Ç»þ´ÖÌó2»þ´ÖÈ¾¤ÎÆ±ºî¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÀïÆ®¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î3¤Ä¤ÎÀïÆ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤Î¶õµ¤¤Ï¡¢½øÈ×¤Î¸ÕÄ³¡Ê¤³¤Á¤ç¤¦¡Ë¤·¤Î¤ÖÇÔ»à¤Ë¤è¤ëÀäË¾¤ÈÍÞ°µ¡¢ÃæÈ×¤Î²æºÊÁ±°ï¡Ê¤¢¤¬¤Ä¤Þ¤¼¤ó¤¤¤Ä¡Ë¤ÎàÖ³Ù¡Ê¤«¤¤¤¬¤¯¡Ë»Â»¦¤Ë¤è¤ë´õË¾¤Î²êÀ¸¤¨¡¢¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤ÎÉÚ²¬µÁÍ¦¡Ê¤È¤ß¤ª¤«¤®¤æ¤¦¡Ë¤ÈãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤¬àÈãÝºÂ¡Ê¤¢¤«¤¶¡Ë¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¹âÍÈ´¶¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ë²¡¤·¾å¤²¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¿¼¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢»×¤ï¤ºÌÚÅá¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤¯¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀïÆ®¤Î¹ç´Ö¤ËÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ÀïÆ®¤Î¶ÛÇ÷´¶¤ò¤¤¤¯¤é¤«ÏÂ¤é¤²¤ëÂ¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿ÍÊªÁü¤òË¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢Èà¤é¤¬Ã±¤Ê¤ëÀïÆ®µ»¹ª¤ò¸«¤»¤ëµ¡³£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¤³¤Î¼êË¡¤ËÈó¾ï¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂè°ìÀï¤Ï¡¢¸ÕÄ³¤Î¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¨Àä¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤È¡¢Æ¸Ëá¤Î»ÄÇ¦¤Ç¡¢Æ¸Ëá¤Ï»ÄÇ¦¤«¤Ä¶¸µ¤Åª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Á°¼Ô¤Î²óÁÛ¤Ï¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤ËËþ¤Á¤¿ÈáÄË¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¼Ô¤Î²óÁÛ¤Ï¼«¸ÊÆ«¿ì¤ËËþ¤Á¤¿µº¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂèÆóÀï¤Ï°í¥Î·¿¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤Á±°ï¤È¡¢°í¥Î·¿¤À¤±¤¬»È¤¨¤Ê¤¤àÖ³Ù¤ÎÂÐ·è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Á°¼Ô¤Ï¤«¤Ä¤Æ»Õ·»¤ò¿òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¼Ô¤Ï¤«¤Ä¤ÆÄïÄï»Ò¤ò·ÚÊÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¼»ÅÊ¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ °ìÊý¤ÏÌµ¤«¤éÍ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¸þ¾å¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÏÍ¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤«¤éÌµ¤Ø¤ÈÂÄ¤Á¤ëÂàÇÑ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¸ÕÄ³ÂÐÆ¸Ëá¤ÈÁ±°ïÂÐàÖ³Ù¤Î2¤Ä¤ÎÀï¤¤¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌÀ³Î¤ÊÂÐÈæ¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¹½À®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖµÁÍ¦¤ÈÃº¼£ÏºÂÐàÈãÝºÂ¤ÎºÇ½ªÀï¤ÏÆ±ºî¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¡¢àÈãÝºÂ¤Î¶²¤ë¤Ù¤ÀïÆ®ÎÏ¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Æ®µ¤¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë½Ñ¼°¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Éð½Ñ¡¢¼ó¤ò»Â¤é¤ì¤Æ¤â»à¤Ê¤ÌºÆÀ¸Ç½ÎÏ¡£µÁÍ¦¤¬¡Ø¥¢¥¶¡Ù¤òÈ¯¸½¤µ¤»¡¢Ãº¼£Ïº¤¬¡ØÆ©¤ÄÌ¤ëÀ¤³¦¡Ù¤ò³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç2¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÄ©¤ó¤À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤ªàÈãÝºÂ¤ËÇÔËÌ¤·¤«¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤âàÈãÝºÂ¤¬¿Í´Ö»þÂå¤Î¹ý¼£¡Ê¤Ï¤¯¤¸¡Ë¤Îµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ Éã¡¢»ÕÈÏ¡¢µö²Ç¤È¤¤¤¦¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê3¿Í¤Îº²¤Ë¤è¤ëÀâÆÀ¤¬Ìµ»´¡Ê¤à¤¶¤ó¡Ë¤Î¤µ¤µ¤ä¤¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¡¢ÈàËÜÍè¤ÎÁ±ÎÉ¤Ê¿Í´ÖÀ¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼«¤éºÆÀ¸¤òµñÀä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µÁÍ¦¤ÈÃº¼£Ïº¤Ï½½ÃæÈ¬¶å¡¢ÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤ËçåÆñ¡Ê¤«¤ó¤Ê¤ó¡Ë¿É¶ì¤ò¶Ë¤á¤¿·ãÀï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£À¸Á°¤«¤éµý³ÚÅª¤Ç¡¢µ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é²¼Îô¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ¸Ëá¤ÈÈæ¤Ù¡¢À¸Á°¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÇØÉé¤¤¡¢µ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤òËº¤ì¡¢¼å¼Ô¤ò·ù°¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿àÈãÝºÂ¤ÎÊý¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¤´¶³´¤òÊú¤«¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Áí¤¸¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢Æ±ºî¤Ï³Î¤«¤Ë¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë