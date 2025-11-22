山形県内では連日クマの目撃が止まりません。

【画像】女性がクマに襲われた現場

県によりますと、今年１１月１日～１６日までのクマの目撃件数は２６８件。去年１１月「１か月間」の目撃数がわずか２件で、数字の上では１３０倍以上になっています。

また、今月１６日現在の今年のクマの目撃件数は２３８６件に上ることがわかりました。去年１年間で目撃された数は３４８件で今年はすでに７倍近くになっています。

そんな中、２０日、尾花沢市では高齢の女性がクマに襲われる人身被害が発生しました。

■「家族がクマに襲われた、血が出ている」

※１１月２０日オンエア内容

倉内奈津美 記者「午後５時を過ぎ、あたり一面暗くなっている中、当時、女性はこの柿の木の下にいました。すると、柿の木の上から何か落ちてくるような物音を聞いたと言います。その正体は、クマでした」

食い荒らされたような柿に、クマのものとみられる足跡も確認できます。

２０日午後５時２０分ごろ尾花沢市北郷の民家から「家族がクマに襲われた、血が出ている」と、警察に通報がありました。

襲われたのは近くに住む７７歳の女性で、顔や右うで、右足にケガをし、病院に搬送され現在も治療を受けていますが、命に別状はないということです。

女性が襲われたのは民家近くの柿の木の下でした。

■「雪が落ちてきたと思った」

女性の家族によりますと襲われた当時は雪が降っていて、女性は「木の上から雪が落ちてきたと思った」と話していたということです。

状況から、柿の木の上にいたクマが下に降り、女性を襲った可能性があるとみられています。

家に逃げ込んだ女性は、鼻や口元などにクマに咬まれた痕があったほか右腕と右足をひっかかれ、出血していたということです。

襲われた女性の家族「救急車が来て診てくれた時に見たので、結構（傷が）深いなと思った」

クマは体長１メートルほどと見られていて、警察が現場にかけつけた時にはすでにいなくなっていました。

家族によりますと、現場近くでは数日前からクマのものと思われる鳴き声が聞こえたり、柿の木を揺らすクマの姿が目撃されていたということです。

襲われた女性の家族「どこ見てもみんな柿がいっぱいなってるものだから、それを全部処分するわけにもいかないと思う」

県内では今年クマに襲われるなどしてケガをした人は、この女性を含め１３人にのぼります。（１１月２０日現在）