舘ひろし×眞栄田郷敦×尾上眞秀ら映画『港のひかり』キャストの素顔がのぞくオフショット
公開中の映画『港のひかり』より、舘ひろし、眞栄田郷敦、尾上眞秀をはじめ、キャスト陣の撮影舞台裏を収めたオフショット計7点が解禁された。
【画像】解禁されたそのほかのオフショット
公開された写真には、撮影の合間にカメラへ仲良く笑顔を向ける舘と眞秀の“ほのぼの2ショット”や、互いに深い信頼を寄せる舘と眞栄田の柔らかな表情をとらえた一枚、監督の隣でブランコを漕いで無邪気に笑う眞秀の姿など、リラックスした現場の空気がそのまま切り取られている。
さらに、2023年11月〜12月に石川県・富山県で行われたロケのクランクアップ時の貴重なカットも。富山の美しい雪景色を背景に、撮影終了の喜びを弾ける笑顔で迎える眞栄田と黒島結菜（幸太の恋人・あや役）、安堵の表情で藤井監督と並ぶピエール瀧（大塚役）。また、川へ飛び込むシーンの撮影では、一ノ瀬ワタル（大黒役）があまりの寒さに思わずタオルにくるまる姿も。作品のリアリティを支える過酷な撮影の一端がうかがえる。
本作は、『ヤクザと家族 The Family』以来となる舘ひろしと藤井道人監督の再タッグに加え、日本映画界を代表するキャメラマン・木村大作と藤井監督が初タッグを組んだ完全オリジナル作品。元ヤクザの“おじさん”三浦を（舘）と盲目の少年・幸太（眞秀／眞栄田）の年齢差を超えて紡がれる十数年の友情を描く。
