¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ½éÆü¡Ê£²£±Æü¡Ë¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¡¢Âè£³Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤òÀ©¤·¤¿ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£·£²¡¦£¸£¹ÅÀ¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡
¡¡£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹ÀéÍÕ¤Ï£²Ï¢Â³£³²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á£·£µ¡¦£·£²ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬£¶£±¡¦£´£²ÅÀ¤Ç£µ°Ì¡¢¾¾À¸ÍýÇµ¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤Ï£¶£±¡¦£²£¶ÅÀ¤Ç£¶°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£