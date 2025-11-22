¡Úµð¿Í½÷»Ò¡ÛÅçÌî°¦Í§Íø¤¬¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¡¡
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½÷»Ò¤ÎÅçÌî°¦Í§ÍøÅê¼ê¤¬ÍèÇ¯²Æ¤Ë³«Ëë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î½÷»Ò¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡ÊWPBL¡Ë¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ95°Ì¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
WPBL¤Ï2024Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Î4¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤¬30¿Í¤º¤Ä¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅçÌîÅê¼ê¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë¡ÖÂçÍä¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¡£½÷»Ò¤È¤·¤Æ½é¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¤«¤é2022Ç¯¤Ëµð¿Í½÷»Ò¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤Ïµð¿Í½÷»Ò¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅçÌîÅê¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç4Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢½÷»ÒÌîµå¤ò¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÅçÌîÅê¼ê¤ÎÂ¾¤ËÎ¤°½¼ÂÅê¼ê¡¢º´Çì³¨ÈþÁª¼ê¡¢ÆêºêÎÃÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£