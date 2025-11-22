美味しそうなのみーーーっけ♡【ローソン】ティータイムが華やぐ「新作スイーツ」

お店に行くたび新商品に出会えるのがコンビニの魅力。アレもコレもと目移りしながらも、今回はティータイムにぴったりの「新作スイーツ」をご紹介します。専門店レベルのクオリティでありながらお手頃価格のスイーツは、季節限定のラインナップ。気になったら早めに味わって！

いも尽くし！ 盛りだくさんで幸福感◎「おいものクレープ」

紫の生地が目を惹く「おいものクレープ」。スイートポテト生地・ホイップカスタード・カラメルチップ・黒胡麻をまとったさつまいもダイス入りで、ご褒美感たっぷり！ 食べ進めるごとに食感や味わいの変化を楽しめそう。@oyatsu_panponさんは「美味しい」と感想を投稿し、さらに「食べ応えあり」とコメントしています。

食感は病みつき必至！？「ふわもち生シフォン焼き芋」

スイーツ選びで食感を重視する人も多いのでは？ そんな人におすすめなのが「ふわもち生シフォン焼き芋」。@sujiemonさんも「ふわっと軽くもっちりな食べ応え」と紹介しています。シンプルな見た目ながら、しっかり芋の味わいを楽しめる手軽な一品です。

コスパ・手軽さ・味わい良し！「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ（紅はるか）」

ネーミングに偽りなし！ 薄い生地の中に、たっぷりのおいもホイップが入った「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ（紅はるか）」は、お手頃価格の\192（税込）。片手で食べやすいフォルムなので、忙しい日のおやつにぴったりです。

差し入れにもおすすめ！ 華やか「プレミアムロールケーキ2層のマロン」

マロンクリームとマロンホイップ、さらにマロンダイス入りの「プレミアムロールケーキ2層のマロン」。専門店に並ぶスイーツのようなビジュアルで、ご褒美スイーツとしてはもちろん、差し入れにしても喜ばれそう。

今日のカフェタイムは【ローソン】スイーツに決まり！ 素敵な時間を過ごして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N