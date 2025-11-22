ハーバー研究所は、北海道産サーモンのマリンプラセンタ(R)を配合した「北のプラセンタ もっちり洗顔フォーム」を、2026年1月5日（月）より数量限定で発売します。

もっちりとした濃密泡が特徴の、冬の肌をやさしく洗い上げる洗顔フォームを紹介します。

ハーバー研究所「北のプラセンタ もっちり洗顔フォーム」

発売日：2026年1月5日（月）

価格：2,200円（税込）

容量：100g（泡立てネット付き）

販売場所：通信販売および全国のショップハーバー

北海道の自然の恵みを凝縮した「北のプラセンタ」シリーズより、人気の洗顔フォームが数量限定で登場します。

エイジングケアに着目し、北海道産の美容成分を贅沢に配合することで、洗顔後の肌にハリとつやを与えます。

乾燥が気になる季節でも、うるおいを守りながらクリアな肌へと導くアイテムです。

北海道産の3つの贅沢成分

本商品には、北海道産サーモンから抽出した「マリンプラセンタ(R)エキス」が配合されています。

美肌に良いとされるアミノ酸を豊富に含み、肌にうるおいとハリを与える重要な成分です。

さらに、ビタミンCやフラボノイドを含む「ハマナス花エキス」や、ビタミン・ミネラルが豊富な「ハスカップエキス」も加え、肌のキメを整えながらダメージから守ります。

500円玉が沈まないほどの濃密泡

最大の特徴は、付属のネットを使うことで生まれる、500円玉が沈まないほどの弾力ある濃密な泡です。

指に吸いつくようなもっちりとした泡が、肌と手の間のクッションとなり、摩擦による負担を軽減します。

キメ細かな泡が毛穴の奥の汚れや古い角質を吸着し、しっとりとなめらかな洗い上がりを実現します。

北海道の恵みで、毎日の洗顔が特別なケアタイムへと変わります。

ハーバー研究所「北のプラセンタ もっちり洗顔フォーム」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マリンプラセンタ配合！ハーバー研究所「北のプラセンタ もっちり洗顔フォーム」 appeared first on Dtimes.