今夜の『出没！アド街ック天国』、昭和レトロな魅力で若者が注目…伊豆の温泉郷・伊東【内容】
きょう22日放送のテレビ東京系『出没！アド街ック天国』（毎週土曜 後9：00）は「伊東温泉」を取り上げる。
【番組カット】デカ盛り！海の幸をたっぷり使った料理
都心から電車で90分。昭和レトロ感がエモいと、伊豆の温泉郷・伊東が今、若者に注目されているという。そんな伊東で、世間を騒がせたアノ騒動を忘れ、相模灘の海の幸＆絶景のダイビング＆露天風呂を満喫する。
【番組内容】
▼10か所の共同浴場すべて温泉！入り放題
▼海を眺めながら…行列のラーメンカフェ
▼昭和の喫茶店に“手作りソフトクリーム”
▼魚が美味い！うずわの青唐たたき茶漬け♪
▼温泉で茹でる黄身の餡！銘菓ホール・イン
▼いまが旬☆金目鯛にこだわる料理自慢の宿
▼天然温泉＆山盛り漬け丼が楽しめる道の駅
▼手でグリグリするから!?渋み少ないぐり茶
▼昭和感がエモい♪懐かしＣＭの老舗ホテル
▼天日干し干物！アジのバジルオイル風味
【出演者】
＜司会者＞
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
＜レギュラー出演者＞
峰竜太、薬丸裕英、山田五郎
＜ゲスト＞
内藤剛志、桜井日奈子
【同時放送】ＴＸ・ＴＶＯ・ＴＶＡ・ＴＳＣ・ＴＶｈ・ＴＶＱ
