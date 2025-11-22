Suchmos、バンド初のウェディングソング「Marry」MV公開 主演は間宮祥太朗
Suchmosが、EP『Sunburst』収録曲「Marry」のミュージックビデオを公開した。同作はバンド初のウェディングソングで、ボーカルのYONCEと10年来の盟友である俳優・間宮祥太朗が出演。監督は、Suchmosおよび間宮の旧友である映像作家・山田健人が務めた。
【動画】Suchmos「Marry」ミュージックビデオ
「Marry」は、YONCEが幼馴染の結婚式のために書き下ろした楽曲で、バンドの再始動のきっかけにもなった重要な1曲。ストレートに愛を歌ったラブソングで、今年7月にリリースされたEP『Sunburst』に収録されている。
主演を務めた間宮は「ついに実現できて、うれしかったですね。やっときたという充実感。個人的にすごく胸アツな撮影でした」とコメント。YONCEは「祥太朗の演技を見て、本当にすごいと思いました。俺の友達、プロなんだぜ！と、みんなに自慢したいです」と語っている。
Suchmosは現在、ツアー『Suchmos Asia Tour Sunburst 2025』を開催中。国内外13都市を巡るツアーは、12月13日の東京・Zepp Haneda公演でファイナルを迎える。
【動画】Suchmos「Marry」ミュージックビデオ
「Marry」は、YONCEが幼馴染の結婚式のために書き下ろした楽曲で、バンドの再始動のきっかけにもなった重要な1曲。ストレートに愛を歌ったラブソングで、今年7月にリリースされたEP『Sunburst』に収録されている。
Suchmosは現在、ツアー『Suchmos Asia Tour Sunburst 2025』を開催中。国内外13都市を巡るツアーは、12月13日の東京・Zepp Haneda公演でファイナルを迎える。