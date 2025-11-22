【ゴジュウジャー】第39話「燃える密着！見せてやるんだ指輪のパワー！」あらすじ 関本カズが再登場！ 困った時の“東映サブスク声優”関智一
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第39話「燃える密着！見せてやるんだ指輪のパワー！」が23日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第39話「燃える密着！見せてやるんだ指輪のパワー！」予告
これまで吠（冬野心央）たちゴジュウジャーは、さまざまなユニバース戦士と出会い、センタイリングをめぐって戦ってきた。
そんなゴジュウジャーの密着番組をかつて作った、東映の熱血プロデューサー・関本カズ（関智一）がカムバック！関本プロデューサーは、再びゴジュウジャーたちに密着取材し、センタイリングの秘密に迫る!?
