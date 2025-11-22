小栗旬×ハン・ヒョジュ、Netflix『匿名の恋人たち』多幸感あふれる“結婚式カット”解禁
動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のロマンティックコメディ『匿名の恋人たち』より、11月22日の＜いい夫婦の日＞に合わせて、新たな4枚の写真が解禁された。
【画像】キス直前の壮亮とハナ 新規カットがあと3点
30〜40代の大人の恋を描く本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という恋に向かない2人が、不器用ながらもひかれ合っていく姿をコミカルかつ繊細に描いたロマコメドラマ。
出演するのは、日本のエンタメ界を牽引する小栗旬と、韓国の実力派俳優ハン・ヒョジュ。約13年ぶりの王道ロマコメへの挑戦となった小栗は、ある理由から握手すらできなくなった潔癖症の御曹司・壮亮を好演。一方、ハン・ヒョジュが演じるのは、視線恐怖症を抱えながらもチョコレート作りを生きがいとする天才ショコラティエ・ハナ。繊細でピュアなキャラクターを、少女のような笑顔で瑞々しく体現している。
配信開始以来、二人のケミストリーは「今最も話題のカップルケミ」と、国内外の視聴者から高い評価を得ているだけでなく、きのう（21日）放送されたバラエティー番組『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（カンテレ・フジテレビ系）に出演した際も息の合った掛け合いを見せ、大きな話題に。同番組では、ハン・ヒョジュが流ちょうな日本語で番組を盛り上げ、ホストの明石家さんまが「ハン・ヒョジュの大ファンだった」ことが判明し、SNSを賑わせた。
＜いい夫婦の日＞に公開された写真は、壮亮とハナの幸福感あふれる“結婚式”で撮影されたもの。柔らかな光に包まれながら微笑み合う2人の姿は、どこを切り取っても祝福ムードに満ちており、ファン必見の仕上がりとなっている。
この幸せな瞬間にたどり着くまでには、互いが抱えるトラウマやすれ違いなど、数々の“ドラマ”が存在した。2人がどのようにして心を通わせていったのか──そのすべては、全8話のシリーズで描かれている。
