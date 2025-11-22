『わたしの幸せな結婚』新作アニメ全3話、特別篇で来年放送 白無垢姿の美世と傘を差しだす清霞…幸せの2人
『わたしの幸せな結婚』の新作アニメ全3話『わたしの幸せな結婚』特別篇が、2026年にテレビ放送・Netflixで配信されることが決定した。公開された描き下ろしキービジュアルでは、満開の桜の下、白無垢姿の美世と、傘を差しだす清霞の、まさに“幸せ“に包まれた様子が描かれている。
【動画】幸せな美世＆清霞の2ショット！公開された『わた婚』新作映像
また、スタッフとキャスト情報も公開され、監督は第1期〜第2期に引き続き、久保田が担当。斎森美世を上田麗奈、久堂清霞を石川界人が演じ、コメントが到着した。
同作は、明治・大正期を彷彿とさせる架空の世界を舞台に、心を閉ざしたエリート軍人・久堂清霞と、家族に虐げられて育った少女・斎森美世の政略結婚から始まる異色のラブストーリー。
富士見L文庫の同名小説『わたしの幸せな結婚』（著：顎木あくみ／装画：月岡月穂）が原作で、シリーズ累計900万部を突破している人気作品。2019年に同名コミカライズ（漫画：高坂りと）に展開し、「全国書店員が選んだおすすめコミック2021」第1位、「電子書籍で読みたいマンガ大賞」など様々な賞を受賞。2023年3月には目黒蓮（Snow Man）と今田美桜の共演で実写映画化され、8月にはオリジナル舞台が上演、テレビアニメ第1期が7月より放送され、2025年に第2期が放送された。
■原作者・顎木あくみ先生コメント
アニメ「わたしの幸せな結婚」、特別篇全3話の放送が決定いたしました！おかげさまでアニメでも美世と清霞の『幸せな結婚』が見られることになり、かかわってくださるスタッフの皆さま、応援してくださるファンの皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。きっと素敵な結婚式になると思うので、ぜひたくさんの方に参列していただけたらうれしいです！
■久保田雄大（監督）コメント
わたしの幸せな結婚を応援してくださっている皆さまのおかげで第二期に引き続き、全3話の特別篇を制作できる運びとなりました。素敵なキービジュアルとともに二人の幸せそうな姿を温かく見守っていただけますと幸いです。どうか二人が末長く結ばれますように。
■上田麗奈コメント
愛されていることも、愛することも認められるようになった美世が、その後旦那様とどのように過ごしていくのか、アニメでも続きが見たい…！と思っていたので、新作アニメのお話を伺った時はとても嬉しかったです。美世と清霞の可愛らしさ、甘い空気感に、にまにましながら台本を読み進めました。また、甘いだけじゃなく、ほろ苦いものも噛み締めさせてくれるのが「わた婚」の素敵なところだなぁと、改めて感じさせられました。今作の魅力をしっかりお届けできるように精一杯頑張りますので、完成を楽しみにお待ちいただけますと幸いです。
■石川界人コメント
特別篇が発表されたということで、皆様の応援に感謝の念が堪えません。テレビアニメでお届けしていたお話しの中で二人の絆がより深まっていきました。その続きが見られるのだと思うと今からとても楽しみです。様々な苦境を乗り越えてきた二人の物語がこの先どのように紡がれていくのか、皆様もぜひご注目ください。
