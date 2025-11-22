『キミプリ』こころ必死！アイドルプリキュア研究会廃止の危機 「応援する成果がなんなのかがわからない」第41話あらすじ
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第41話「心キュンキュン守ります！」の先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】転校する？なな＆美人ママの2ショットなど 公開された場面カット
23日放送の第41話は、次の生徒会長を決める時期が近づいてきたある日、アイドルプリキュア研究会で活動をしているこころ（声：高森奈津美）のもとに、うた（声：松岡美里）となな（声：高橋ミナミ）があわてて駆け込んでくる。立候補者の甲斐ちよは、なんとアイドルプリキュア研究会の廃止を公約にあげていた。
ちよの演説を聞いたこころが廃止の理由を問いただすと、アイドルプリキュア研究会は成果を出していないからだという。こころは意見を聞いてほしい、とうったえる。研究会に見学にやってきたちよの前で、研究会の活動で制作したアイドルプリキュアのファンブック、さらに手作りうちわや缶バッジなどの応援グッズや、応援の練習を見せ、真剣に活動していることをアピールするが、「応援する成果がなんなのかがわからない」というちよの意見は変えられなかった。
立候補者はひとりのため、このままではちよが会長に当選し、研究会の廃止が決まってしまう。みんなで考え込んでいると、アイデアが浮かんだこころが部室を飛び出していく。翌朝、うたたちが登校すると、そこには…。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
