『ラストマン』YouTube企画が復活 大泉洋、永瀬廉、今田美桜、松尾諭が再会トーク
福山雅治と大泉洋が主演を務め、2023年に社会現象となった日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』が、映画『ラストマン -FIRST LOVE-』として12月24日に公開される。さらに、12月28日には完全新作のスペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』の放送も決定し、“ラストマンイヤー”を盛り上げていく。
【写真】可愛すぎる…！再会した捜査一課の面々にテンションバカ上がりな永瀬廉＆今田美桜
映画公開に先がけ、ドラマ放送時に人気を集めたYouTube企画「今日のラストマン」が復活。第1弾には大泉洋、永瀬廉、今田美桜、松尾諭が登場し、久々の再会で賑やかなトークを繰り広げた。
撮影現場では大泉が「美桜ちゃんには勝てない！」と今田の“奇跡のハプニング”を暴露。永瀬は大泉のモノマネに「笑いをこらえすぎて口の中を噛んだ」と苦笑し、チームの仲の良さが垣間見えるエピソードが続出した。また大泉が“アクセント指摘問題”を根に持つ場面もあり、松尾と軽快な掛け合いで盛り上がった。
映画では、全盲のFBI捜査官・皆実広見（福山）と警視庁刑事・護道心太朗（大泉）の“無敵バディ”が北海道で新たな難事件に挑む。物語の鍵を握るのは、皆実の初恋の人・ナギサ（宮沢りえ）。世界的エンジニアであるナギサを守るため、皆実と心太朗、さらに護道泉（永瀬）、新キャラクターのクライド・ユン（ロウン）らが奔走する。
YouTubeでは「今日のラストマン」過去回も再アップされており、映画＆SPドラマと連動した展開に期待が高まる。
映画『ラストマン -FIRST LOVE-』は12月24日公開。完全新作SPドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』は12月28日午後9時より放送される。
