アミューズ発の新星ボーイズグループ・The Right Lightがデビュー曲「YES」をリリース “全肯定”をテーマに掲げたMVも同時公開
アミューズが手がける令和初のボーイズグループ・The Right Lightが、デビュー曲「YES」を配信リリースした。あわせてグループ初となるミュージックビデオもYouTubeにて公開された。
【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット
「YES」は、北海道出身のロックバンド・Galileo Galileiの尾崎雄貴が作詞作曲を担当。「YES YES」という印象的なフレーズが繰り返される楽曲で、グループのコンセプトである“全肯定”をテーマに、平均年齢16.5歳のメンバーたちによるフレッシュな歌声が表現されている。
ミュージックビデオでは、カラフルでポップな映像美と、思わず真似したくなるようなキャッチーな振付が展開されており、楽曲のグルーヴ感とあいまって多幸感を演出。リーダーの松瀬太虹は「12月13日のライブでは、ぜひみなさんと一緒に踊って盛り上がりたい」とコメントしている。
グループとしての活動と並行して、メンバーは個々でもすでに多方面で活躍している。西浦心乃助は映画『ブラック・ショーマン』に重要な役どころで出演中で、10月クールの日本テレビ系ドラマ『ぼくたちん家』にもレギュラー出演。松瀬はTBSとCJ ENMによる1月期の新ドラマ『DREAM STAGE』に出演予定で、K-POPを舞台にした同作で注目を集めそうだ。そのほか、黒木康正はTikTokドラマ『また、あの春を思い出す。』、ショーン旺は縦型ショートドラマ『WE5』、木戸啓人はGalileo Galilei「アマデウス」のミュージックビデオに出演している。
12月13日には、東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにてデビューライブ「YES」の開催が決定しており、チケット一般販売は22日午後8時よりスタート。グループは「5年後の東京ドーム公演」を目標に掲げており、始動からわずか1年3ヶ月でデビューを迎えたグループの今後の成長にも注目が集まる。
The Right Lightは、集英社『Myojo』誌上での連載を経て、読者参加型の企画でグループ名が決定された。グループ名には「それぞれの人生と、その一歩先に光を灯したい」という想いが込められており、週末の夜に寄り添う“全肯定”ボーイズグループとして、音楽のみならずバラエティやドラマなど多方面での活躍を目指している。
【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット
「YES」は、北海道出身のロックバンド・Galileo Galileiの尾崎雄貴が作詞作曲を担当。「YES YES」という印象的なフレーズが繰り返される楽曲で、グループのコンセプトである“全肯定”をテーマに、平均年齢16.5歳のメンバーたちによるフレッシュな歌声が表現されている。
グループとしての活動と並行して、メンバーは個々でもすでに多方面で活躍している。西浦心乃助は映画『ブラック・ショーマン』に重要な役どころで出演中で、10月クールの日本テレビ系ドラマ『ぼくたちん家』にもレギュラー出演。松瀬はTBSとCJ ENMによる1月期の新ドラマ『DREAM STAGE』に出演予定で、K-POPを舞台にした同作で注目を集めそうだ。そのほか、黒木康正はTikTokドラマ『また、あの春を思い出す。』、ショーン旺は縦型ショートドラマ『WE5』、木戸啓人はGalileo Galilei「アマデウス」のミュージックビデオに出演している。
12月13日には、東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにてデビューライブ「YES」の開催が決定しており、チケット一般販売は22日午後8時よりスタート。グループは「5年後の東京ドーム公演」を目標に掲げており、始動からわずか1年3ヶ月でデビューを迎えたグループの今後の成長にも注目が集まる。
The Right Lightは、集英社『Myojo』誌上での連載を経て、読者参加型の企画でグループ名が決定された。グループ名には「それぞれの人生と、その一歩先に光を灯したい」という想いが込められており、週末の夜に寄り添う“全肯定”ボーイズグループとして、音楽のみならずバラエティやドラマなど多方面での活躍を目指している。