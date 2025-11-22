東京・赤坂で女性が男に腹などを刺され重傷を負った事件で、逮捕された自衛官の男は事件当日、朝霞駐屯地を自転車で午前6時半ごろに出発し、正午ごろには戻っていたことがわかりました。中継です。

先ほど、こちらの陸上自衛隊朝霞駐屯地に警視庁の家宅捜索が入りました。

朝霞駐屯地で施設機材などの管理を担当していた2等陸曹の大津陽一郎容疑者（43）は今月16日、東京・港区赤坂のビル地下1階にあるライブハウスの前で、40代の女性の左わき腹などを刃物で刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、大津容疑者は逮捕前の任意の調べに「当日、仕事は休みで、朝から昼ごろまで職場にいて、その後、帰宅した」と話していたことがわかっています。

その後の捜査関係者への取材で、大津容疑者が事件当日、ここ朝霞駐屯地を午前6時半ごろに自転車で出発して赤坂の事件現場に向かい、事件のおよそ1時間半後の正午ごろには、再び自転車で駐屯地に戻っていたことが新たにわかりました。

大津容疑者は「私はやっていない」と容疑を否認しています。

大津容疑者が所属する陸上自衛隊第1師団第1施設大隊は、「警察の捜査に全面的に協力し、事実関係に基づき厳正に対処してまいります」とコメントを発表しました。

警視庁は、駐屯地を捜索し、事件当日の大津容疑者の動向などを調べるものとみられます。