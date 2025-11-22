モデルの松島花さんが自身のインスタグラムで「Workout」と称してトレーニングの模様を投稿しています。



【写真を見る】【 松島花 】伸びやか「Y字10秒キープ」驚異のバランスも本人は納得せず？ フォロワー感嘆「しなやかボディーが憧れです」





松島さんは「Y字10秒キープ」とテキストしていますが、軸となる右足はなんと半円柱のクッションの上に貼られたボードの上に乗せられています。両腕を軽く広げながら、バランスボードの上の右足の真上に上体を預けた松島さんは、そのまま左足を横方向水平に開き、そのままの勢いで左足を頭上にまで持っていきます。







松島さんは、頭上の左足をつかんで姿勢を微調整。左手で足首を支えつつ右手を離したところで「あっ！」と一声上げてしまいますが、見ている側には危なげなく見えるところが驚き。そのまま松島さんは両手を頭上で組んで、左脚は単独で空に向けて真っ直ぐ伸びていて、松島さんの上半身と左脚をバランスボードに乗った右脚一本が支えている「Y字バランス」が完成しています。







10秒でポーズを解いた松島さんは、左脚を下ろしつつも左足を一旦右膝に着けて一本足で立ち、それから左足を右足の前に着きつつバランスボードからは降りないという余裕の動き。しかもちょっと上目遣いに首をかしげるなど、納得がいっていない様子です。









松島さんは「キープは苦手です。脚下がっちゃう」「バランスボード難しいーーー!!」と本音をテキスト。一方フォロワーからは「花さんのしなやかボディーが憧れです」「普通にその上立つのもムズい」「どうすればそこまでになれますかね？」「もはや『I 字』なんですよ」「相変わらず素晴らしいバランス」など、しなやかさとバランス感覚に感嘆の声や、「軽くジョグしてきました」「スクワットしよう」など刺激を受けた共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】