常に自分だけを見ていてほしいとアピールをするポメックスさん。時にはPCで作業をしたり本を読んだりもしたいママさん…。

その微笑ましすぎる攻防戦と、絶対に勝てるわけがない大胆な作戦を捉えた光景は記事執筆時点で252万回を超えて表示されており、5.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『絶対に自分だけ見ていて欲しい犬』VS『テレビや本を見たいママ』→勝てるわけがない尊い戦い】

『絶対に自分だけを見ていて欲しい犬』VS『テレビや本を見たいママ』

Xアカウント『@monaka_0507』に投稿されたのは、ポメックス「とろろ」くんのお姿。

とにかく家族のことが大好きで甘えん坊かつ策士なことに定評があるとろろくんとママさんの攻防が話題になっているのです。

勝てるわけがない尊い光景に反響

普段は常にとろろくんファーストで過ごされているママさんにも、時には『テレビを観たい時間』というものも。

しかし、そうは問屋が卸さない…ママさんのお膝の上を陣取り、精神的かつ物理的に、視界を自分自身で埋めてしまうことで阻止しようとするというとろろくん。

ピンクの舌をチラッと覗かせ、誇らしげな表情を浮かべることでその可愛さによってママさんの視線がよそへと向かないようにするという小ワザを挟むことも忘れないのだとか…。

対象はテレビのみならず、タブレットで本を読もうとしても…。

あっという間にニコニコ笑顔のとろろくんに視界を占拠されることとなり、読書継続は不可能な状態になることもしばしば。あくまでも、大騒ぎするでもなく暴れるでもなく…自身の持つ魅力だけで勝負してくるところに、ママさん連敗の要因が隠されているのかもしれません。

テレビや本の娯楽はもちろん、それがPC作業であってもとろろくんには関係のないこと。いつだってとろろくんのことしか見えない（物理的にも）、ママさんの暮らしぶり、おふたりの攻防は多くの人々をほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「顔つきに強い圧を感じますｗ」「しっかりと圧感じさせる漢ですね」「可愛いが爆発してる」「なんて素敵な生活なの」「羨ましい」「物理的に見えないｗ」など多くのコメントが寄せられています。

天性の陽キャドッグ

犬も人間もみんなだいすき！天性の『陽キャドッグ』と名高いとろろくんは、個性も表情も豊かな甘えん坊さん。日々、飼い主さんを悶絶させ続けるあざとい仕草、愛情に溢れた振る舞いはあまりにも尊いもの。

ご家族に溺愛されながら、幸せに暮らすとろろくんのお姿は日々ポメックスの魅力やたくさんの笑顔を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@monaka_0507」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。