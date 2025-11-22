おばたのお兄さん、2歳息子とテレビ収録に臨むも…“人見知り”爆発で反省「申し訳ない」

11月20日、おばたのお兄さんが自身のYouTubeチャンネル『おばたのお兄さんといっしょ』を更新。2歳の息子と臨んだテレビ撮影のエピソードを明かした。

今回の動画では、おばたのお兄さんが息子と公園で遊ぶ様子を公開。また、別日に撮影したという振り返りパートでは、おばたのお兄さんは、先日息子とテレビ番組の収録に行ってきたとして、保育士に子育て相談をするという企画に参加したことを明かした。

続けて、「息子がね、人見知りだから、多分上手くはいかないだろうなと思ってたけど」「（大勢の大人に）じっと見られてる中で、もう人見知りが、いつもの何倍も発揮して」と話し、カメラに背を向けたまま、ずっとおばたのお兄さんに抱きついていたという息子の様子を回想した。

さらに、「番組スタッフさんにも申し訳ないんだけど、1番は息子に対して」「心に負担をかけてしまったなというのがあってさ」と反省を覗かせつつ、「ちょっと、ひとまずテレビは全部お断りします。すみません、これを見ている関係者の方々」「カメラを構えられるようなロケは全てお断りさせていただきます」と頭を下げていた。