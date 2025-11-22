ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¤ÇÍèµ¨¤Î¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ªÈäÏªÌÜ¡¡ËüÇÈ¡ÖËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕºÝ¡ÖF¥Õ¥§¥¹2025¡×¤¬22Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢ËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢ÅÄµÜÍµÎÃÊá¼ê¡Ê25¡Ë¤¬ÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¾å²¼¤È¤â¤Ë¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¶»¤Î¡ÖFIGHTERS¡×¤äÇØÈÖ¹æ¤Ï¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¤Î³°Ìî¤ÎÅ·Á³¼Ç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÎÐ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡À¶µÜ¹¬¤Ï¡Ö¹õ¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬À¨¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¢ËüÇÈ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿§¤â´Þ¤á¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¡¢ÅÄµÜ¤Ï¡ÖÅÚ¤È¼Ç¤ÎÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£²áµî2Ç¯¤Î¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÇÈ¤Ï¡ÖÁ´¾¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£