大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が「高市総理に立ちはだかる問題ＳＰ！！」として２２日、放送された。

番組は「持たず、つくらず、持ち込ませず」の「非核三原則」を堅持するかを巡り、高市首相が１１日に「私から申し上げる段階ではない」と述べ、明言を避けた話題を取り上げた。その上で、日本が核を保有する隣国に囲まれている状況について議論。お笑いタレント・ほんこんが以下のように主張した。

「戦勝国の言い分だけ（の核拡散防止条約）でええんかというのと、あと（条約に加盟していない）インド、パキスタンというのもあるんですけど。日本がもっとリアルに、せやから、今さっき（番組で）ドゴール（フランスを核保有に導いた仏大統領）って言ってたのは（日本も同じ状況で）局面が変わってるやん」

核拡散防止条約のあり方について異議を唱えた。

「俺、核も怖いけど、通常兵器の方が怖いと思うねん。その方が戦争確率高まると思うねん。ほんでね。皆さん『核で犠牲になったら…』と言うけれども、東京大空襲のときに１０万人近く民間人が亡くなってるんですよ。それに対してね、あんまりにも皆さん口を閉ざしてるやん。広島、長崎と何が違うねんて。兵器で殺されてるの一緒やねんでと。そこのことをもっと考えてやったら、通常兵器もなくして（少なくして）、核の方がにらみ合いが効くんやったら、そっちの方が（良い）って、個人的には思う」

ウクライナの現状などを念頭に、核抑止力を否定すべきではないと主張した。