カズレーザー、ストレス解消法を明かす「これで140歳まで生きると決めています（笑）」
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、きょう22日生放送のカンテレ『こっちも祭り！笑ライフ生放送SP〜100年楽しくウェルビー人生〜』（後4：00〜5：00 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】カズレーザーの事務所の先輩・TAIGA
同番組は、100年健康＆幸せに生きられそうな生き方・取り組みを行う人や企業を追跡するバラエティーで、昨年に続き2度目の放送。MCはカズレーザー（メイプが務め、ゲストに大沢あかねを迎える。
“恐竜になってウェルビーイング”では、ちゃんぴおんず（日本一おもしろい大崎、大ちゃん ）が、参加者全員が色とりどりの恐竜の着ぐるみを着て広場に集まり競い合う「ティラノサウルスレース」に潜入する。“免疫でウェルビーイング”では、免疫の謎を解明すべく、ザ・マミィ（林田洋平、酒井貴士）が、神奈川県にある「湘南ヘルスイノベーションパーク」を訪れる。“デス活でウェルビーイング”では、宮下草薙（草薙航基、宮下兼史鷹）が、終活をカジュアルに話すことができるスナックを調査する。
最後は“寝る前にアレでウェルビーイング”。カズレーザーの事務所の先輩・TAIGAが調査内容を伝えられるも「寝る前に、あれでウェルビーイング？」とピンときていない様子。「ネスレ日本」の社内を案内してもらうと、そこには寝ている社員がいた…。
番組では、カンテレ扇町スクエア（大阪・関西テレビ本社1階）で行われる、健康で楽しく過ごす秘訣を学び、体験できるイベント『ウェルチルフェスタ2025秋』 からも生中継予定。
■カズレーザーのコメント
――番組のテーマが“100年楽しく！ウェルビー人生！”ですが、100年健康に、幸せに生きるために今取り組んでいることはありますか？
いろいろな健康法とかうかがう中で「ストレスが1番良くない」とみなさんおっしゃるので、基本的にストレスはためないようにしています。
――カズレーザーさんのストレス解消法はありますか？
横になりながらお酒を飲むことです。これで140歳まで生きると決めています（笑）。いま40歳で100年時代と言われているので、あと100年です。
――前回の収録を終えて変化したことやウェルビーイングしていることはありますか？
それこそ、これを食べたら飲んだら体に良いというものを試したこともあるんですけど、続くものと続かないものがあるじゃないですか。やらなきゃいけないというのは、あまり考えない方が良い気がしますね。
【写真】カズレーザーの事務所の先輩・TAIGA
同番組は、100年健康＆幸せに生きられそうな生き方・取り組みを行う人や企業を追跡するバラエティーで、昨年に続き2度目の放送。MCはカズレーザー（メイプが務め、ゲストに大沢あかねを迎える。
最後は“寝る前にアレでウェルビーイング”。カズレーザーの事務所の先輩・TAIGAが調査内容を伝えられるも「寝る前に、あれでウェルビーイング？」とピンときていない様子。「ネスレ日本」の社内を案内してもらうと、そこには寝ている社員がいた…。
番組では、カンテレ扇町スクエア（大阪・関西テレビ本社1階）で行われる、健康で楽しく過ごす秘訣を学び、体験できるイベント『ウェルチルフェスタ2025秋』 からも生中継予定。
■カズレーザーのコメント
――番組のテーマが“100年楽しく！ウェルビー人生！”ですが、100年健康に、幸せに生きるために今取り組んでいることはありますか？
いろいろな健康法とかうかがう中で「ストレスが1番良くない」とみなさんおっしゃるので、基本的にストレスはためないようにしています。
――カズレーザーさんのストレス解消法はありますか？
横になりながらお酒を飲むことです。これで140歳まで生きると決めています（笑）。いま40歳で100年時代と言われているので、あと100年です。
――前回の収録を終えて変化したことやウェルビーイングしていることはありますか？
それこそ、これを食べたら飲んだら体に良いというものを試したこともあるんですけど、続くものと続かないものがあるじゃないですか。やらなきゃいけないというのは、あまり考えない方が良い気がしますね。