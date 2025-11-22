「本当はママっ子だったのに素直になれなかった」。90年代後半に渋谷で極端に黒いメイクと奇抜なファッションで話題になったヤマンバギャルのあぢゃさん。中2のころに亡くなった母に対して、長い間後悔していたことがあったそうです。

日に日にやせていく母を見ても素直になれなかった

あぢゃさんの幼少期

──「元祖ヤマンバギャル」としてかつて一世を風靡した、あぢゃさん。そのパワフルな笑顔の陰で、中学時代に最愛の母親を乳がんで亡くしたという過去があります。病気が発覚したのは小学生のころ。当時、どんなふうにその現実を受け止めていたのでしょうか。

あぢゃさん：母の乳がんが見つかったのは、私が小学校4年のときでした。でも、家族のなかで私だけ知らされていなくて、入院中も「ママは旅行に行っている」と聞いていたんです。退院してきた母は「もう大丈夫」と笑っていたのですが、子どもだった私はそれをそのまま信じていました。

それからしばらくして、中1のときに「再発した」と聞かされました。母の容態は次第に悪化。昔から「きれい」と言われてきた母が、日を追うごとにやせていって。退院後は眼帯をするようになっていました。うちはクラブを経営していたのですが、母は「ものもらいだよ」と言って、眼帯をしたままお店に立っていました。実際は、目の裏にがんが転移して、もう見えていなかったそうです。それでも、家族と一緒に過ごしたい、家計を支えたい。その思いで無理をして働いてくれていたんだと思います。

ちなみに、最近になって父から聞かされたのですが、母は最初からもう手術ができない段階だったそうです。

── 気丈な母の姿を見て、あぢゃさんご自身はどう感じていましたか。

あぢゃさん：目に見えてやせていく母を見ても、どこか現実味がなくて。その後、再び長期入院となった際、母から「もう何年も再発を繰り返していて、もしかしたらもう会えないかもしれない」と告げられ、その言葉の意味がようやく理解できました。

でも、悲しいという感情を認めると、母を失うことが現実になりそうで「そんなネガティブなことばかり言うママなんていらない！」と、突き放すような言葉を吐いて強がってしまったんです。

── 現実を受け止められなかったのですね。

あぢゃさん：同居していた祖母にだけは、「こんなふうに言っちゃった」と本音を話してました。「素直になればいいのに」って言われたけど、できなくて。もともと私はすごくママっ子だったんです。だからよけいに向き合いたくなくて、現実から目をそらし続けてしまったんです。どんどんやせて、髪も抗がん剤でなくなっていく。それでもお見舞いに行くと「来てくれたんだ！」って明るい笑顔で抱き締めてくれる母に、「やめろよ、気持ち悪いな！」なんて言っちゃって。一瞬、寂しそうな表情をした母の顔を、今でも覚えています。

はじめて母との交換日記で本音を綴ったが

あぢゃさんが中2のときに亡くなったお母さん

── そんな日々のなかで、お母さんとの距離はどう変わっていったのでしょうか。

あぢゃさん：私が素直になれずにいるのを見て、母が「交換日記、してみない？」って言ってくれたんです。亡くなる1年半くらい前のことでした。最初は「別に会いたくねえけど、元気で帰ってこいよ」なんて、強がったことばかり書いていました。でも母がだんだん弱っていく様子がわかってきて、気持ちはざわついたのに、どう表現していいかわからなかったんだと思います。

そんなある晩、父がひとりで泣いているのを見てしまったんです。祖母から「毎晩ああして泣いてるんだよ。ママがもう長くないこと、あんたもわかってるでしょ」と言われて、その言葉が胸に突き刺さりました。そこで初めて「このままじゃダメだ」と思ったんです。

「今日は本音を言うね。ママの子どもでよかった。本当に産んでくれてありがとう」。パパのことも「任せてよ」と、何ページにもわたる手紙のような日記を書きました。

── あぢゃさんが初めて心の内を明かしたその日記、お母さんはどのような反応を？

あぢゃさん：実は、日記を渡したその日に母が転んで頭を打ち、そのまま意識が戻らなかったんです。息を引き取ったのは、その2日後でした。

だから、私が初めて素直な気持ちを書いた日記を、読んでもらえたのかどうか、わかりません。もっと早く伝えていればと、何度も思いました。母は、いつも私によく言っていました。「人生に『たられば』はない。今、ちゃんと向き合わないとダメなんだよ」と。その言葉の意味を、心から理解したのは、あのときでした。

── その後、ご自身を強く責めてしまった時期もあったそうですね。

あぢゃさん：親戚に「あなたが反抗ばかりしてストレスをかけたせいだ」と言われて。私も「自分が母を殺してしまった」という思いから抜けきれませんでした。もう少し早く「ごめんね」「ありがとう」と素直に言えていたら、母はもう少し生きられたかもしれない。そう思うたびに胸が苦しくなりました。

夜になると「嘘だよ～」って母が帰ってきて抱きしめてくれるんじゃないか、なんて想像したり、「いっそ自分が死んだらよかったのに」と考えたこともあります。直視できずに現実から逃げてしまった。今でも人生でいちばんの後悔です。

人生に「たられば」はない

── そんな苦しい思いを、どうやって乗り越えてこられたのでしょう。

あぢゃさん：家族がずっと支えてくれました。「あんたのせいじゃないよ」と何度も言ってくれ、父も「お前が元気で笑って生きていれば、それでいい。お母さんもそれを望んでいるから」と。あの言葉でようやく、自分を責める気持ちから少しずつ解き放たれていった気がします。

幼かった私の反抗期は、母の死とともに終わりました。それ以来、父とも隠しごとのない関係になって何でも話せるようになったんです。

「人生にたらればはない」「ありがとうとごめんねは、思ったときにすぐ伝える」。それが、私の中で生きるルールになりました。今は、自分の子どもにもそう伝えています。

…

母に対して後悔を抱きながら、ヤマンバギャルを卒業していろいろな仕事をしたのち、37歳で結婚し、無事に第一子を出産します。第二子妊娠に関しては夫婦で温度差があったといいますが、夫婦で会話を続けながら、現在は3人の子の母となって幸せに暮らしています。

取材・文／西尾英子 写真提供／あぢゃ