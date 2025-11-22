25Æü¤Ï±«¤Î¤¢¤ÈÀ¾¡ÁÅìÆüËÜ¤Ë²«º½ÈôÍè¡¡½©¤Î²«º½¤ÏÄÁ¤·¤¤?¡¡¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤ÇÍ½ËÉÂÐºö¤ò
Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î25Æü(²Ð)¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ÈÆüËÜ¤ÎÆî´ß¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬Åì¿Ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡Ö²«º½¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ËÈ¼¤¦±«¤Î¤¢¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö²«º½¡×¤¬ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Ï¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë?
²«º½¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦±üÃÏ¤Î¥¿¥¯¥é¥Þ¥«¥óº½Çù¤ä¥´¥Óº½Çù¤Ê¤É¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿º½¤Ü¤³¤ê¤¬¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î¶¯¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ø¤âÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ(3¡Á5·î)¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¡¢¶õ¤¬²«³ì¿§¤Ë±ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¡¢²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ê¤É¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬Èô¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤«¤¹¤àÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢²«º½¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤Î±¿¹Ò¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Ï½Õ¤ËÂ¿¤¤¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë½©¤ËÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤â
²«º½¤Ï½¾Íè¡¢¼«Á³¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉÑÅÙ¤ÈÈï³²¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë²áÊüËÒ¤äÇÀÃÏÅ¾´¹¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¤ÎÎô²½Åù¤È¤Î´ØÏ¢À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë3¡Á5·î¤Î½ÕÀè¤Ë¤«¤±¤ÆÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢4·î¤Î²«º½´ÑÂ¬Æü¿ô¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï6.2Æü¤Ç¤¹¡£6·î°Ê¹ß¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë½©¤ËÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢11·î¤Î²«º½´ÑÂ¬Æü¿ô¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï0.4Æü¤Ç¤¹¡£
²«º½¤¬ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÈÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë·¸¤ë¼À´µ¤Î¾É¾õ¤Î°²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï¡¢ÌÜ¤äÉ¡¡¢ÈéÉæ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡¢·ëËì±ê¡¢É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤Æü¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬È¯¾É¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ²«º½¤ÎÈôÍè¤È¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤Èµ¤Æ»¤äÌÜ¡¢ÈéÉæ¾É¾õ¤Î°²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÃÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É³±¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ²«º½¤ÎÈôÍè¤È½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÏ¢¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²«º½¤ÎÈôÍè¤ÈµßµÞÈÂÁ÷¿ôÁý²Ã¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤ÎÆþ±¡¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¤ÎÆþ±¡¡¢È¯¾É¤ÎÁý²Ã¤È¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂÅù¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ø¤Î±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²«º½¤ÎÈôÍèÍ½Â¬¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²«º½¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¾®»ù¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯(ÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯Åù)¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´é¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¶õµ¤¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
