プロ野球・阪神のセ・リーグ優勝記念パレードが22日、大阪の御堂筋(北浜3交差点から新橋北交差点)で行われました。

パレードのはじめには藤川球児監督が挨拶の言葉を述べ、パレード開催の喜びや、来季への抱負を述べました。

藤川監督はまずパレード開催に尽力した関係者に感謝の言葉を述べると「(今年は)球団創設90周年でした。球団社長が呪文のようにおまじないのように90周年は阪神が勝つと常に言い続けておりました。あまりにも同じことを日々言い続けるので、わたしは毎日勝たなければと、ただそれだけを考えてグラウンドに入っていました。選手たちもスタッフたちも、それについてきてくれまして、史上最速でリーグ優勝することが出来ました。これもグラウンドの中に集中させていただいた、そしてファンの方がいつも危ないときに、危険な時に頑張れと背中を押してくださいました。本当にありがとうございます。今日のパレードは選手やファンの方たちにとっては2年ぶりの方がいます。わたしは2005年以来、20年ぶりです。当時思いました。来年もおそらくこの景色が見られるだろうと、思っていたところ18年かかっています。球団オーナーは『絶対連覇するぞ、球団たっての願いだ』と、『あのときの屈辱を忘れない』と。来年91年目、連覇を成し遂げます。ぜひ応援よろしくお願いします」と語りました。

快晴の空のもと、沿道には多くのファンが集まり、選手たちは手を振ったり記念撮影をしたり、パレードを楽しむ様子がみられました。