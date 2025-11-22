フォークデュオのゆず公式ホームページ（HP）が22日に更新され、アジアツアー全公演中止を発表した。

以下、発表全文

公式HPでは平素よりゆずを応援いただきまして、誠にありがとうございます。

12月に開催を予定しておりました「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」につきまして、やむを得ない諸事情により、全公演を中止させていただくこととなりました。

＜中止公演＞

2025年12月3日(水) 香港・AXA Dreamland

2025年12月6日(土) 上海・Shanghai Music Park

2025年12月8日(月) 台北・Zepp New Taipei

＜チケットの返金・払い戻しについて＞

払い戻し方法および期間につきましては、現在調整中です。

詳細が決まり次第、公式サイトおよび各チケット販売ページにてご案内いたします。

チケットはご案内まで大切に保管いただきますようお願いいたします。

本公演を楽しみにしていただいていたファンの皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。